Vorfahrt missachtet: Ein Verletzter und 17.000 Euro Schaden

Ein Zusammenstoß zweier Autos forderte am Dienstag einen Verletzten und zwei kaputte Wagen – einer der Fahrer hatte die Vorfahrt missachtet. Dabei entstand ein hoher Schaden.

Rechts-vor-Links missachtet

Zusammenstoß in Münster

Ein Mann verletzt

Münster – Auf der Straße Feldstiege/Ecke Beerwiede krachte es am Dienstagabend. Ein 39-Jähriger war dort in Richtung Altenberge gefahren. An der Kreuzung der beiden Straßen näherte sich ein VW von rechts – dieser hatte eigentlich Vorfahrt, wie msl24.de* berichtet.

Jedoch missachtete den ersten Erkenntnissen der Polizei Münster nach der 39-jährige Fahrer des Audis die Rechts-vor-Links-Regel. Anstatt anzuhalten, fuhr er weiter – daraufhin kam es zum Zusammenstoß.

Münster: 17.000 Euro Schaden bei Unfall

Bei dem Unfall in Münster wurde der VW-Fahrer verletzt. Beide Autos wurden so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt bei und 17.000 Euro.

