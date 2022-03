Herzmuskelentzündung durch Corona-Impfung? Was ist darüber hinaus noch bekannt?

Herzmuskelentzündung durch Corona-Impfung: Und jetzt Boostern? Das empfehlen Stiko und Herz-Experten

Von: Maximilian Kettenbach

Herzmuskelentzündungen nach einer Corona-Impfung sind selten. Doch es gibt sie. Was sollen Betroffene nun in der Omikron-Welle machen? Boostern - oder lieber nicht?

München – Noch immer sind viele Millionen Menschen in Deutschland ungeimpft. Wohl die meisten, weil sie es so wollen, andere können nicht, weil sie an Erkrankungen leiden, die den Piecks mit der Anti-Corona-Nadel gefährlich machen. Das gilt auch für diejenigen, die mutmaßlich durch eben jene Corona-Impfung eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) oder eine Herzbeutelentzündung (Perikarditis) davongetragen haben.

Herzmuskelentzündung durch Corona-Impfung? Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht 2021 Daten

In seinem Sicherheitsbericht verkündete das Paul-Ehrlich-Institut im Herbst 2021: Bei mehr als 92 Millionen Impfdosen Comirnaty (Biontech) und Spikevax (Moderna), die bis 30. September 2021 in Deutschland verimpft wurden, seien insgesamt 1.243 Verdachtsmeldungen einer Myo-/Perikarditis gemeldet worden. Allerdings, und das ist wichtig, konnten die Entzündungen am Herzen dabei nicht zweifelsfrei der Impfung zugeordnet werden, sondern können auch andere Ursachen haben, wie einen verschleppten Infekt, die Einnahme bestimmter Medikamente wie Antidepressiva oder Autoimmunerkrankungen.

Meist verlaufen die Fälle mild und sind nicht lebensbedrohlich. Allerdings stellen sich viele schwerer betroffene Menschen nun die Frage in der Omikron-Welle: Boostern, um die Gefahr der Erkrankung und gleichzeitigen Coronavirus-Infektion zu bannen oder das Risiko einer erneuten Verschlechterung des Zustands durch die dritte Impfung nicht einzugehen? Wohl wissend, dass die Impf-Wirkung der zweiten Spritze nachlässt.

Oder anders: Wie ist das Myokarditis-Risiko durch die Boosterimpfung einzuschätzen, wenn es zuvor bereits zu einer impfbedingten Herzmuskelentzündung gekommen war?

Herzmuskelentzündung durch Corona-Impfung: Und jetzt Boostern? Das empfiehlt die Stiko

Die STIKO erklärt Merkur.de: „Tritt nach einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff eine Myo- oder Perikarditis auf, sollte in der Regel auf die Verabreichung weiterer Impfstoffdosen verzichtet werden. Eine erneute Impfung mit einem mRNA-Impfstoff oder einem anderen COVID-19-Impfstoff kann im Einzelfall erwogen werden, wenn ein hohes individuelles Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf beziehungsweise ein hohes individuelles Infektionsrisiko vorliegt."

Boostern nach Myokarditis durch Corona-Impfung? Das sagt ein Herz-Experte

Ähnliches erklärt auch Prof. Dr. med. Thomas Meinertz, Kardiologe und Pharmakologe in Hamburg, in einem Podcast für die Deutsche Herzstiftung. Aktuell gebe es (noch) keine verlässlichen wissenschaftlichen Daten, wann nach einer Myokarditis oder Perikarditis eine Boosterimpfung stattfinden sollte. „In jedem Fall sollte der Herzzustand vorher nochmals mittels klinischer Untersuchung, EKG und Echokardiographie beurteilt werden“, so Meinertz und wird konkret:

„Bestehen tatsächlich noch linksventrikuläre Einschränkungen, sollte meines Erachtens mit der Boosterimpfung gewartet werden, bis sich diese normalisiert haben. Liegen jedoch keinerlei Symptome, Entzündungszeichen, Einschränkungen der linksventrikulären Funktion oder andere strukturelle Auffälligkeiten vor, die in Verbindung zu einer Myokarditis/Perikarditis stehen könnten“, sei eine Boosterimpfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech empfehlenswert. Explizit sagt er: „Gerade, wenn vielleicht bereits eine andere Herzerkrankung vorliegt, die das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf nachweislich erhöht.“



Meinertz, der im wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung sitzt, erklärt, man gehe von ein bis fünf Myokarditis-Fällen pro 100 .000 Impfungen aus. Eine Perikarditis ist noch seltener.

Herzmuskelentzündung durch Corona-Impfung? Was ist darüber hinaus noch bekannt?

Es trifft mehr junge Männer unter 30 Jahren als Frauen (höchstes Risiko zwischen 15 und 29 Jahren). Für über 30-Jährige wird das Risiko an einer Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung durch eine Corona-Impfung zu erkranken als sehr gering eingeschätzt.

Das Risiko ist unter dem mRNA-Impfstoff Biontech geringer als unter einer Impfung mit Moderna, weshalb unter 30-Jährige nach Stiko-Empfehlung nur noch den Biontech-Wirkstoff erhalten sollen.

Beschwerden, Symptome einer Myokarditis treten in der Regel innerhalb weniger Tage nach der Impfung (meist der zweiten) auf.

Danach hilft Ruhe. Eine medikamentöse Behandlung sollte mit dem jeweiligen Arzt abgesprochen werden.

Herzmuskelentzündung durch Corona-Impfung? Durch eine Infektion steigt das Risiko erst richtig

Für viele Impf-Unentschlossene hält die Herzstiftung zudem entscheidendes fest: „Ein gesundheitliches Risiko durch eine Covid-Infektion wird – in jeder Altersklasse – höher eingeschätzt als das Risiko einer Myokarditis/Perikarditis durch Impfung mit einem mRNA-Impfstoff.“ Eine Studie aus Israel zeigt nach einer Analyse von 1,7 Millionen Menschen: Von den an Covid-19 erkrankten Menschen erlitten im Schnitt elf von 100.000 Personen eine Herzmuskel­entzündung. Bei den Geimpften waren es 2,7 von 100.000 Personen. Die deutlichen Unterschiede bestätigte Ende 2021 auch eine Oxford-Studie.

Vielleicht hilft künftig auch ein weiterer Impfstoff: Novavax wird ab Februar auch in Deutschland verimpft. „Wenn jemand die aktuell verfügbaren Impfstoffe nicht verträgt, dann ist der neue Proteinimpfstoff eine Option“, sagte Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens. „Man sollte aber auch bedenken, dass wir über den neuen Impfstoff von Novavax, der ja auch einen Immunverstärker enthält, noch nicht so viel wissen wie über die seit längerem in breiter Anwendung befindlichen Impfstoffe.“

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich vor der Booster-Impfung einem Herz-Check unterziehen.