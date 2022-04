Mysteriöse Hepatitis-Fälle: Immer mehr Kinder erkranken in Europa

Hepatitis-B-Viren © dpa/somersault18\24

Mehrere europäische Länder verzeichnen einen Anstieg akuter Hepatitis-Fälle unter Kindern – doch der Grund ist völlig unklar. Lesen Sie hier, was bislang zu dem Phänomen bekannt ist:

Wachsam solle man jetzt sein. Die Situation genau beobachten. Das schreibt das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) am 12. April in einer Pressemitteilung. Der Hintergrund: Großbritannien verzeichnet einen Anstieg akuter Hepatitis-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren. Und das ist ungewöhnlich – denn der Auslöser ist unbekannt.

Zunächst geht es um mehr als 70 Betroffene, die meisten davon aus England. Vergangenen Freitag (15. April) berichtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) darüber hinaus von einigen wenigen Fällen in Irland und Spanien, die in der Folge gemeldet worden seien. (mko) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA