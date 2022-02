Mysteriöse Nerven-Krankheit in Kanada? Behörden verzögern offenbar Klärung

Eine neuartige Krankheit breitet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick aus. (Archivbild) © Zou Zheng/ Imago

In Kanada leiden Infizierte an den Symptomen einer mysteriösen Krankheit. Forscher wollen die Ursache herausfinden - doch die Behörden scheinen das zu verzögern.

New Brunswick - Gedächtnisverlust, Muskelkrämpfe und Halluzinationen: Das Auftreten dieser Symptome häuft sich seit Jahren im kanadischen New Brunswick. Doch die Gründe dafür sind unbekannt. Wissenschaftler vermuten eine Nervenkrankheit hinter den Beschwerden. Die Regierung Kanadas schweigt bislang zu diesem Thema.

Mysteriöse Krankheit in Kanada aufgetaucht: Betroffene leiden an Demenz, Schlaflosigkeit und Halluzinationen

2013 soll der erste Fall aufgetreten sein. In den vergangenen Jahren häufte sich die Anzahl der Betroffenen: Die Regierung von New Brunswick registrierte seit Anfang 2020 offiziell 48 Fälle. Laut einem kanadischen Whistleblower sollen es allerdings bis zu 150 Fälle sein, wie der Guardian berichtet. Neun Personen verstarben der Regierung zufolge bereits an der Krankheit.

Die Symptome der rätselhaften Krankheit sind meistens neurologischer Natur. Betroffene berichten von beeinträchtigtem Denkvermögen, Schlaflosigkeit und eingeschränkter Beweglichkeit. Forschende fanden heraus, dass besonders junge Menschen von der Nervenkrankheit betroffen sind: Wie der kanadische Rundfunksender CBC berichtet, sind 20 Prozent der Erkrankten nicht älter als 40 Jahre.

Unerklärbare Krankheit: Experten untersuchen Zusammenhang zu bestehender Krankheit

Anfang 2021 wurde die Krankheit erstmals öffentlich, nachdem die Gesundheitsbehörde Ärzte und Ärztinnen dazu aufforderte, die Betroffenen nach Symptomen der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) zu untersuchen. Laut Robert-Koch-Institut ist CJK eine seltene Hirnerkrankung, die die geistigen und motorischen Fähigkeiten einschränkt. Die Krankheit kann durch ein anormales Gen oder durch den Verzehr von kontaminiertem Rindfleisch auftreten. Meist führt eine Infektion binnen eines halben Jahres zum Tod.

Ob die neuartige Krankheit mit der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit zusammenhängt ist noch unklar. Mittlerweile traten laut CBC allerdings zwei Fälle auf, bei denen sich Personen im Umfeld der Erkrankten angesteckt haben könnten. So sollen bei Pflegerinnen zweier erkrankter Patienten Symptome eines neurologischen Abbaus eingetreten sein.

Neuartige Nervenkrankheit in Kanada: Behörden verzögern Untersuchungen - Böser Verdacht wird laut

Entgegen verschiedener Medienberichte, die den Ursprung der Krankheit im Verzehr von kontaminierten Hummern vermuteten, versicherte die Regierung, dass es laut epidemiologischem Bericht keine Hinweise auf eine Infektion durch Nahrungsmittel oder äußerliche Umstände gäbe. Ende Januar wollte die Gesundheitsbehörde in New Brunswick weitere Erkenntnisse der Studien veröffentlichen. Stattdessen werden laut CBC die offiziellen Fallzahlen weiter runtergedrückt: Mehrere Patienten sollen Briefe erhalten haben, in denen mitgeteilt wurde, dass ihre Erkrankung nicht mehr zu den offiziellen Fällen zähle.

Das schürte bei einigen den Verdacht, dass die Behörden den Hummerfang nicht in Verruf bringen wollen. Gegenüber CBC sagte die amtliche Untersuchungsleiterin Joan McGowan, die würden Untersuchungen pausiert, bis die bestehenden Daten besser ausgewertet seien. Die Klärung, ob es sich tatsächlich um eine mysteriöse neurologische Krankheit handelt, verzögert sich damit weiter. (sf)