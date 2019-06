Mysteriöser Horror-Brand: Flammen fordern Todesopfer und Schwerverletzte

In Wolfsburg forderte ein mysteriöser Horror-Brand Todesopfer und viele Schwerverletzte. Die Ursache des Feuers und warum es so viele Verletzte gab, stellen die Polizei vor ein Rätsel.

Wolfsburg - In Wolfsburg kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. Juni 2019) zu einem mysteriösen Horror-Brand, der verheerende Folgen hatte. Über die Tragödie berichtet norbuzz.de*.

Wolfsburg: Mysteriösen Horror-Brand - viele Schwerverletzte

Der mysteriöse Horror-Brand ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus im Wolfsburger Stadtteil Detmerode. Nach ersten Erkenntnissen brach das tödliche Feuer im zweiten Stock des vierstöckigen Mietshauses aus. Die Flammen und die dicken Rauchschwaden waren so stark, dass eine extrem hohe Zahl an Verletzten vermutet wurde. Die zahlreichen Feuerwehrkräfte bekämpften die Flammen-Hölle gemeinsam, wie Nonstopnews berichtete. Anscheinend beschränkte sich das Feuer dann allerdings ausschließlich auf ein Zimmer in der Wohnung, wodurch die Rettungskräfte aus Wolfsburg das Feuer relativ schnell eindämmen konnten. Tragisch wurde es allerdings, als die Feuerwehrmänner die Wohnung in Wolfsburg betraten - sie fandenviele Schwerverletzte.

In Wolfsburg: Todesopfer bei mysteriösem Horror-Brand

Als die Feuerwehr Wolfsburg das Haus betrat, fanden sie sofort eine schwerverletzte Frau (74) im Treppenhaus vor, die wohl noch aus der Brandwohnung fliehen konnte. Der Notarzt lieferte die Wolfsburgerin sofort ins Krankenhaus in Wolfsburg ein. Später musste das Brandopfer aufgrund seiner lebensbedrohlichen Verletzungen nach Hannover verlegt werden, wie die Wolfsburger Nachrichten berichteten. Die 74-Jährige schwebt noch in Lebensgefahr und wird ihren Mann (84) nie wiedersehen. Denn ein wenig später fanden die Rettungskräfte beim Betreten der mittlerweile gelöschten Brandwohnung direkt die Leiche eines Mannes. Bei dem Todesopfer handelte es sich um den 84-jährigen Bewohner der Brandwohnung in Wolfsburg.

Mysteriöser Horror-Brand: Polizei Wolfsburg steht vor einem Rätsel

Fünf weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses in Wolfsburg erlitten ebenfalls Verletzungen durch den mysteriösen Horror-Brand. Vier von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser bei Wolfsburg gebracht. Ein 43-Jähriger liegt derzeit im Klinikum Gifhorn, wo er laut Polizeimeldung „intensiv medizinisch versorgt“ wird. Eine Mutter (45) und ihre Tochter (14) erlitten eine Rauchvergiftung und wurden in das Klinikum Wolfenbüttel eingeliefert. Eine 49-jährige Bewohnerin des Wohnhauses in Wolfsburg erlitt einen schweren Schock. Rettungskräfte behandelten sie vor Ort in Detmerode. Die Polizei Wolfsburg versucht jetzt, die Brandursache und die mysteriösen Umstände der Flammen-Hölle, die ein Todesopfer und viele Schwerverletzte forderte, zu ermitteln und steht dabei vor einem Rätsel. Unklar ist nach wie vor, warum das Feuer ausbrach und warum sich die Personen nicht früher retten konnten. Die Polizei Wolfsburg hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

