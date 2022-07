Mysteriöses Meeresleuchten: Forscher wegen „milchigem“ Phänomen ratlos

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

An manchen Stellen des Ozeans beginnt das Wasser nachts plötzlich zu leuchten. Bislang ist das Phänomen weitgehend ungeklärt. Das könnte sich jetzt ändern.

Teile des Ozeans, die nachts plötzlich milchig leuchten. Klingt erst einmal wie eine Szene aus einem Fantasy-Film - gibt es aber wirklich: „Milchmeer“ wird das Phänomen genannt, bei dem das Meer nachts leuchtet. Ein Forscher hofft jetzt, mit neuen Methoden endlich Fortschritte erzielen zu können, um eine Erklärung für das mysteriöse Meeresleuchten zu finden.

Mysteriöses Meeresleuchten könnte endlich aufgedeckt werden

Wie der Forscher Dr. Steven Miller in einem aktuellen Artikel in der US-Fachzeitschrift Proceedings der nationalen Akademie der Wissenschaften erklärt, versteht man unter „Milchmeeren“ konkret „riesige Schwaden gleichmäßig und stetig leuchtender Ozeane, die nachts zu sehen sind“. Man gehe zwar davon aus, dass dies prinzipiell durch leuchtende Bakterien verursacht wird, weitestgehend unklar sind bislang aber genaue Details - zum Beispiel wie sich diese zusammensetzen oder welche Auswirkungen sie in der Natur haben können.

Nun könnte ein echter Fortschritt in der Forschung erzielt werden. Denn wie Miller in seinem Bericht schreibt, konnten spezielle Satellitensensoren zwischen Juli und August 2019 ein mögliches biolumineszentes Milchmeer südlich von Java bei Indonesien ausfindig machen, das sich über mehr als 100.000 km2 erstreckte. Dieser Fund konnte daraufhin zweifelsfrei von Augenzeugen vor Ort bestätigt werden: Besatzungsmitglieder einer Jacht meldeten sich und erzählten, dass sie das mysteriöse Leuchten mit eigenen Augen gesehen hätten. „Man hat den Eindruck, als würde man auf Schnee segeln“, werden die Augenzeugen in dem Bericht zitiert. Damit lieferten sie den Beweis, dass die Satellitensensoren der Forscher tatsächlich eine solche Fläche gefunden hatten.

Ein Beispiel-Foto von Bioluminisenz:

Forscher starten Expedition zu besagtem „Milchmeer“

Zwar gibt es seit Jahrhunderten Berichte von Sichtungen. Aber: „Milchmeere haben sich der wissenschaftlichen Untersuchung entzogen, da sie abgelegen, flüchtig und selten sind“, heißt es weiter. Die Crew habe berichtet, dass der gesamte Ozean plötzlich heller als der Nachthimmel leuchtete. Als sie etwas Meereswasser in einem Eimer genauer betrachteten, erkannten sie mehrere Punkte mit gleichmäßigen Leuchten, das sich bei Bewegung verdunkelte.

Die durch die Sensoren gefundene Meeresfläche ermöglicht den Forschern nun mögliche Probeentnahmen und damit verbunden weitere Untersuchungen, die mehr Klarheit in das Phänomen bringen könnten. „Mit dem neu gewonnenen Vertrauen in unsere weltraumgestützten Ausgucke rückt eine gezielte Expedition zu einem Milchmeer in den Bereich des Möglichen.“

Die Nasa ermöglicht mit einem neuen Teleskop unglaubliche Einblicke in das Universum. Damit ist ein großer Meilenstein in der Wissenschaft geschafft. (nz)