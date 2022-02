Nach 48 Stunden: Mann von brennender Autofähre gerettet

Nach zwei Tagen konnten Feuerwehrleute an Bord der brennenden Fähre gelangen. © Petros Giannakouris/AP/dpa

Ein Hoffnungsschimmer - zwei Tage nachdem eine Autofähre vor Korfu in Brand geraten war, haben Einsatzkräfte nun einen Vermissten retten können. Weitere Überlebende sind nicht auszuschließen.

Athen - Rettungskräfte haben einen der zwölf vermissten Passagiere von der brennenden Autofähre „Euroferry Olympia“ gerettet. Das bestätigte der griechische Schifffahrtsminister Giannis Plakiotakis dem Fernsehsender Skai.

Der Mann soll aus Litauen stammen und hatte mehr als 48 Stunden in der seit Freitag brennenden Fähre ausgeharrt. Damit gab es wieder Hoffnung, dass weitere Menschen überlebt haben könnten - vermisst werden sieben Bulgaren, drei Griechen und ein Türke.

Erschwerte Rettungsaktion

Am Sonntag ist es Feuerwehrleuten gelungen, an Bord der Fähre zu gelangen - zuvor hatten enorm hohe Temperaturen von rund 600 Grad an den Außenseiten des Schiffes den Zugang unmöglich gemacht. Der Gerettete hatte sich offenbar im Bug der Fähre aufgehalten.

Der Autotransportfrachter brennt auf dem Atlantik. © ---/Marinha Portugal/dpa

Auf der „Euroferry Olympia“ war in der Nacht zum Freitag aus bisher unbekannten Gründen ein Brand ausgebrochen, der noch nicht vollständig gelöscht werden konnte. 280 Menschen waren im Laufe des Freitags gerettet werden, zwölf wurden seither vermisst. Sie sollen in ihren Fahrzeugen auf den Garagendecks geschlafen und dort von den Flammen und der Hitze eingeschlossen worden sein. Das Schiff befindet sich nördlich von Korfu und wurde dort von Schleppern gesichert. Die Sicherheitskräfte fürchten, dass sich das Wetter verschlechtern und die Lösch- und Rettungsarbeiten behindern könnte.

Wo wird der Autotransporter „Felicity Ace“ geborgen?

Das Feuer auf dem mit etwa 4000 deutschen Autos der VW-Gruppe auf dem Atlantik führerlos treibenden Frachter soll indes doch möglichst vor dem Abschleppen des Schiffes gelöscht werden. Experten eines niederländischen Bergungsunternehmens hätten am Wochenende die Lage auf dem Autotransporter „Felicity Ace“ mehrfach aus nächster Nähe analysiert, berichtete die Zeitung „Correio dos Açores“ unter Berufung auf Sprecher der portugiesischen Marine. Der Einsatz modernster Geräte am Unfallort circa 170 Kilometer südlich der zu Portugal gehörenden Azoren werde erwogen.

Bisher war geplant, das Schiff erst zu einem Hafen abzuschleppen und dann das Feuer zu löschen. Mit Wasser kann der am Mittwoch aus noch unbekannter Ursache ausgebrochene Brand wegen der Gefahr einer Umweltverschmutzung größeren Ausmaßes nicht gelöscht werden. Das Schiff hat leichte Schlagseite und es wird befürchtet, dass giftige Stoffe ins Meer gespült werden. Bei vielen der geladenen Autos handele es sich um E-Modelle, deren Batterien das Löschen noch etwas komplizierter gestalteten, erklärte João Mendes Cabeças, der Hafenkapitän von Porto da Horta auf der Azoren-Insel Faial. dpa