Nach Ablohs Tod: Designer-Schuhe für Millionen versteigert

Modedesigner Virgil Abloh entwarf dieses Paar Sneakers mit einem dazugehörigen Pilotenkoffer. © Sotheby's/PA Media/dpa

Nach dem Tod des US-Designers Virgil Abloh sind 200 von ihm entworfene Paar Schuhe in New York für insgesamt mehr als 25 Millionen Dollar (etwa 22 Millionen Euro) versteigert worden.

New York - Die 200 Paare des erstmals veröffentlichten Sneakers „Air Force 1“, die Abloh für die Modemarken Nike und Louis Vuitton entwarf, hätten bei der Auktion am Mittwoch insgesamt 25,3 Millionen Dollar eingebracht - und damit mehr als achtmal so viel wie im Vorfeld geschätzt, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit.

Teuerstes Stück war eines der Schuhpaare mit der Größe 37, das rund 350.000 Dollar einbrachte. Die meisten Gebote bekam ein Schuhpaar mit der Größe 44 - insgesamt 68. Der Erlös soll an eine Stiftung gehen, die die Ausbildung von schwarzen Schülerinnen und Schülern unterstützt.

Abloh war im November im Alter von nur 41 Jahren an Krebs gestorben. Zuletzt hatte er unter anderem als Designer und Kreativchef der Männerlinie bei Louis Vuitton gearbeitet. dpa