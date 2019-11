Epstein-Skandal: Prinz Andrew tritt von offiziellen Aufgaben zurück

Der britische Prinz Andrew tritt von allen offiziellen Ämtern zurück. Grund ist offenbar seine Verwicklung in den Epstein-Skandal.

London - Überraschende Nachrichten aus Großbritannien. Prinz Andrew tritt von allen Ämtern zurück und wird künftig keine offiziellen Ämter mehr bekleiden. Das teilte der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. am Mittwochabend mit.

Grund ist der Epstein-Skandal, eine Verwicklung in diesen hat der Prinz bisher geleugnet. Erst vor einer Woche hatte Andrew in einem BBC-Interview versucht, sich zu rechtfertigen. Verwickelte sich laut Medienberichten aber bereits dabei in Widersprüche.

Prinz Andrew tritt vorläufig von seinen Ämtern zurück

Der US-Multimillionär Jeffrey Epstein wird beschuldigt, mehrere Minderjährige sexuell missbraucht zu haben.

Seine Entscheidung, künftig keine öffentlichen Termine wahrzunehmen, hatte der 59-jährig Prinz am Mittwochabend mitgeteilt. Ihm sei klar geworden, "dass die Umstände meiner früheren Verbindung zu Jeffrey Epstein zu einer enormen Störung geworden sind für die Arbeit meiner Familie und die wertvolle Arbeit in den Organisationen und Vereinen, die ich mit Stolz unterstützt habe", schrieb der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. Der Königssohn bereut in der öffentlichen Bekanntmachung seine Verbindung zu Epstein. Er habe großes Mitgefühl mit den Opfern des Multimillionärs.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Nachdem Jeffrey Epstein im Gefängnis Suizid begangen hatte, ermittelt das FBI zu den genauen Umständen, wie fr.de* berichtet.



fr.de* ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.