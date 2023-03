Nach Hunde-Biss: Frau wachsen büschelweise Haare auf der Nase

Von: Anna-Lena Kiegerl

Eine junge US-Amerikanerin wird Opfer einer brutalen Hundeattacke. Eine Gesichtsoperation soll die Verletzungen heilen. Doch das hat Folgen.

München – Im Volksmund nutzt man den Begriff „Fellnase“ gerne zur Verniedlichung von Vierbeinern, wie Hunden. Niedlich ist die Geschichte von Trinity Rowles aus Pennsylvania (USA) aber sicher nicht. Obgleich Hunde und „Fellnasen“ darin eine tragende Rolle spielen.

Streit zwischen junger Frau und ihrem Vater eskaliert – Hund beißt zu

Bei einem Streit mit ihrem Vater wurde die junge Frau (20) brutal von dessen Hund angegriffen. Dabei biss der Pitbull ihre Nasenspitze ab. Um die Nase wiederherzustellen, musste dem Mädchen ein Teil der Kopfhaut entnommen werden, der anschließend auf die Nase transplantiert wurde. Nur, dass die Haare auch an der neuen Körperstelle weiter wuchsen. Seitdem bedecken kurze, schwarze Haare die Nasenspitze der 20-Jährigen.

Die Frau erzählt auf TikTok von ihrem ungewöhnlichen Schicksal. Am 6. September 2022 war die junge Frau in einen Streit mit ihrem Vater geraten. Als sie das Haus verlassen hatte, folgte er ihr. Es kam zu einem Gerangel. In dem Moment schritt der Hund, der auf den Namen „Irish“ hörte, ein. Der Pitbull attackierte die Tochter und ließ mehrere Minuten nicht von ihr ab. Mit schwerwiegenden Folgen. Dabei versuchte der Vater noch, sich zwischen die beiden zu stellen – vergebens. Der Hund verletzte Trinity Rowles schwer.

Seit dem Hunde-Angriff wachsen Trinity Rowles (20) Haare aus ihrer Nasenspitze. © Screenshot/TikTok @trinnyb.02

Trotz Narben auf der Nase: Frau verteidigt Tier – „Sollte keinen Konflikt vor einem gestressten Hund haben“

Die junge Frau aus den USA erzählt in ihrem Video davon, wie sie 40 Minuten auf den Krankenwagen warten musste: „Ich hörte, wie Schüsse fielen.“ Die gaben Einsatzkräfte ab, der aggressive Hund wurde nach der Attacke getötet. Die 20-Jährige kannte den Hund schon lange, sah ihn immer als treuen Begleiter. Trotz der sichtbaren Folgen, die aus dem Biss davontrug, verteidigt sie das Tier vehement auf ihrem TikTok-Profil. „Der Hund wollte seinen Besitzer schützen, man sollte einfach keinen Konflikt vor einem sehr gestressten und emotionalen Hund austragen“, so Rowles.

Seit dem Angriff leidet sie allerdings auch an Angstzuständen. Dagegen nimmt sie Medikamente und geht zur Therapie, meinte Rowles. Ihre Nase soll künftig wieder bestmöglich hergestellt werden, auch optisch. Bereits mehrere Operationen hat die junge Frau hinter sich. Mittlerweile wurden die Haare auf ihrer Nase weg gelasert. Dennoch sind zwar nur noch wenige, aber einige der Nasenhaare noch zu sehen. Nicht ausgeschlossen, dass diese für immer bleiben werden.

