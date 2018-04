Nach Gladbach-Spiel gegen FCB: 19-Jährige soll in Sonderzug vergewaltigt worden sein

Nach dem Auswärtsspiel von Borussia Mönchengladbach beim FC Bayern in München soll in einem Fan-Sonderzug eine 19-Jährige auf der Toilette vergewaltigt worden sein.

Mönchengladbach - Nach dem Auswärtsspiel von Borussia Mönchengladbach soll es in einem nächtlichen Fan-Sonderzug von München zurück nach NRW zu einem brutalen Missbrauch gekommen sein. Die Bild berichtet, dass eine 19-jährige Frau von einem Mann auf der Zugtoilette vergewaltigt worden sein soll.

Die junge Frau soll nach der Tat die Polizei gerufen haben, sodass der Zug bei Einfahrt in den Hauptbahnhof von Mönchengladbach am Sonntagmorgen von der Bundespolizei inspiziert wurde. Alle Insassen, darunter rund 500 Borussia-Mönchengladbach-Fans, die zum Auswärtsspiel gegen den FC Bayern angereist waren, wurden dem Bericht zufolge kontrolliert.

Während der Zug in Hessen unterwegs war, hatte die Polizei durch den Anruf der Frau von dem Vorfall erfahren und sie in Flörsheim am Main aus dem Zug herausgeholt. Laut Bild wurden dann von allen Passagieren, die bei den folgenden Haltestellen des Zugs in Mainz, Koblenz und Bonn ausstiegen sind, am Bahnsteig von der Polizei die Personalien aufgenommen.

