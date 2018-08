Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann hetzt Hund auf Katze - totgebissen

Ein Streit unter Nachbarn eskalierte nun komplett: ein Rentner hetzte seinen Hund auf die Katze der Nachbarn. Die Enkeltochter musste alles mit ansehen.

Wutha-Farnroda - Ein Mann in Thüringen soll seine Hunde auf die drei Monate alte Katze seines Nachbarn gehetzt haben. Die Katze starb bei der Attacke. Der 66-Jährige habe das tote Tier anschließend mit einer Schaufel auf das Grundstück seines 59 Jahre alten Nachbarn in Wutha-Farnroda geworfen - vor den Augen des sieben Jahre alten Enkelkinds des Katzenbesitzers, wie die Polizei in Gotha am Donnerstag mitteilte.

Zwischen den beiden Männern schwele schon seit Längerem ein Nachbarschaftsstreit. Die Katze sei am Mittwoch auf das Grundstück des 66-Jährigen gelaufen. Als der Mann hörte, wie der 59-Jährige versuchte, das drei Monate alte Tier zurück zu locken, habe er die Hunde aufgehetzt. Gegen den 66-Jährigen wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

