Nachdem er Passanten mit dem Messer bedrohte: Polizei schießt Mann nieder

Im Hamburger Stadtteil Wandsbek hat ein 24-Jähriger am Freitagmorgen Passanten mit einem Messer bedroht. Die Polizei konnte ihn außer Gefecht setzen.

Hamburg - In Hamburg haben Polizisten am Freitagmorgen einen Mann niedergeschossen, der im Stadtteil Wandsbek Passanten bedroht hatte. Der 24-Jährige Mann sei mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen gebe es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes aus Kamerun. Dieser sei am Morgen die Straße entlang gelaufen und habe mit einem Messer gedroht.

Als die Beamten eintrafen, habe einer zunächst einen Warnschuss abgegeben, sagte der Polizeisprecher. Der 24-Jährige sei dann auf die Polizisten „bedrohlich“ zugegangen, ein Beamter habe ihm ins Bein geschossen. Außer dem Angreifer sei niemand verletzt worden.

Lesen Sie auch: Seit 12 Jahren vermisst - jetzt hat die Polizei eine heiße Spur

dpa