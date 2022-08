„Extreme Todesangst“ nach Angriff: Frauen werden in Deutschland und Spanien mit Nadeln gestochen

Von: Linus Prien

Vor allem aus Diskotheken gibt es in Spanien vermehrt Berichte, dass Frauen mit Nadeln gestochen werden. Auch in Deutschland gab es einen Fall.

Ibiza - In Spanien treten vermehrt Fälle von „Pinchazos“ auf. Dabei handelt es sich um Nadelattacken, die vor allem auf Frauen in Nachtclubs ausgeübt werden. Spanischen Medienberichten zufolge hat es Angriffe auf Mallorca, Ibiza und in Barcelona gegeben. Die Frauen werden demnach an unterschiedlichen Körperstellen mit Nadeln gestochen. Ob es sich um Spritzen mit Substanzen handelt, ist gegenwärtig unklar. Untersuchungen bei Opfern haben bisher ergeben, dass keine Drogen nachweisbar waren. Nichtsdestoweniger leiden die Frauen unter Koordinationsstörungen, Gangstörungen, Halluzinationen und Erbrechen, wie t-online berichtete.

Nadelattacken: Sicherheitspersonal glaubte Opfer nicht

Die spanische Zeitung El Pais berichtete unter anderem von einem Fall, in dem sich ein Opfer an Sicherheitspersonal gewandt hatte. Die Frau befand sich in einem Club nördlich von Barcelona, als sie einen Stich in ihrem linken Bein spürte. Der Wachmann schenkte ihr jedoch keinen Glauben: „Ich wurde sehr nervös und mir wurde schwindelig. Weinend erzählte ich einem Wachmann, was mir passiert war, und er glaubte mir nicht“. Die Frau namens Eva war zu dem Zeitpunkt gerade einmal 18 Jahre alt. Allein in Katalonien gab es in den vergangenen Monaten 17 Vorfälle.

Nadelattacken: Auch in Berlin gab es einen Fall

In Berlin wurde offenbar ebenfalls eine Frau mit einem Nadelstich angegriffen. Wie t-online berichtete, befand sich die Frau auf einer Tanzfläche, als sie bemerkte, dass sie angegriffen worden war. Sie fuhr daraufhin nach Hause und fühlte sich im Anschluss „wie sediert“. Der Partner der Frau fand die Stelle an ihrer Schulter und fuhr im Anschluss mit ihr ins Krankenhaus. Die Betroffene berichtete von dem Ereignis: „Ich bin hyperventiliert, habe nur geweint und hatte extreme Todesangst.“ (lp)