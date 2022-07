Nächste Etappe: Joseph Heß krault im Rhein zur Nordsee

Teilen

Der Langstreckenschwimmer Joseph Heß schwimmt weiter. © David Young/dpa

Kurs Nord-West: Ein Wirtschaftsingenieur aus Chemnitz schwimmt seit Anfang Juni den Rhein entlang. Wann wird er sein Ziel, die Nordsee bei Rotterdam, erreichen?

Düsseldorf - Der Langstreckenschwimmer Joseph Heß hat von Düsseldorf aus seinen Schwimm-Marathon Richtung Nordsee fortgesetzt.

Am Donnerstagvormittag wurde der 34-Jährige mit einem Boot aus dem Düsseldorfer Medienhafen auf den Fluss hinaus gebracht. Dann stieg er in den Rhein und kraulte los. Heß trug einen schwarzen Ganzkörperschwimmanzug und eine Schwimmbrille. Ein Kanute fuhr in einem Boot neben ihm her. Anfang Juli möchte der Wirtschaftsingenieur aus Chemnitz sein Ziel, die Nordsee bei Rotterdam, erreichen.

Am 11. Juni war er in der Schweiz gestartet, um dann täglich acht bis zehn Stunden im Fluss zu schwimmen. Von Düsseldorf aus wollte er am Donnerstag eine etwa 40 Kilometer lange Strecke schaffen. „Die Strömung ist eine große Gefahr“, hatte Heß schon vor dem Start des Schwimm-Marathons gesagt. Hinzu kommen der starke Schiffsverkehr auf dem Fluss und Verunreinigungen des Wassers. dpa