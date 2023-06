Nächster Farbangriff: „Letzte Generation“ beschmiert Yacht in Ostsee-Hafen

Aktivisten der „Letzten Generation“ besprühten eine Luxusyacht im Hafen Ancora Marina. Sie müssen sich voraussichtlich vor Gericht wegen Sachbeschädigung und Wasserverunreinigung verantworten.

Neustadt in Holstein - Am Dienstagvormittag (20. Juni) rückte die Polizei Lübeck im Hafen Ancora Marina aus. Aktivisten der Bewegung „Letzte Generation“ näherten sich sowohl zu Wasser als auch zu Land einer Luxusyacht an. Fünf Aktivisten besprühten die Yacht mit oranger Farbe.

Wasser grün gefärbt und Yacht bestiegen: Aktivisten lehnten medizinische Behandlung ab

Im Anschluss kippten die Aktivisten eine grüne Substanz ins Wasser, wie die Polizeidirektion Lübeck mitteilte. Die genaue Zusammensetzung der Substanz wird derzeit untersucht. Nach der Aktion bestiegen sechs der Aktivisten die Yacht und klebten sich an der Reling fest. Weiterhin hingen sie ein Transparent von der Yacht herab. Vier weitere Mitglieder der Bewegung filmten und dokumentierten die Aktion von einem Kleinboot aus. Die Polizeidirektion Lübeck spricht hierbei von einer Straftat.

Aktivisten der „Letzten Generation“ besprühten eine Luxusyacht mit Farbe. © dpa

Um den Vorfall zu bewältigen, waren sowohl die Wasserschutzpolizei als auch das Polizeirevier Neustadt im Einsatz. Zusätzlich wurde ein Rettungswagen vor Ort bereitgestellt. Gegen 12:30 Uhr begannen die Beamten damit, die Personen vom Boot zu lösen. Hierzu wurde auch die Reling demontiert. Die Aktivisten wurden an Land medizinisch betreut, wobei einige von ihnen eine Behandlung ablehnten. Die Personalien von insgesamt acht Beteiligten wurden festgestellt, von denen zwei erkennungsdienstlich behandelt wurden.

Die Aktivisten müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Wasserverunreinigung und des Hausfriedensbruchs verantworten. Der Einsatz der Polizei endete gegen 15:00 Uhr.