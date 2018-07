Ich finde sehr gut, dass es keinen Hinweis darauf gibt, was das denn so für „Gruppen“ „junger Menschen“ und von „Jugendlichen“ (sogar gender-gerecht formuliert!) sind. Ebenso ist es hervorragend, dass ein 22-Jähriger als „Junge“ bezeichnet wird.

Und ganz besonders weiß ich zu schätzen, dass der Merkur nicht mehr nur auf klassischen Clickbait setzt („Frau bohrt in der Nase - was dann passiert erwartet keiner“), sondern auch in regulären Artikeln die Klickzahlen steigert, indem einfach Informationen in Überschrift und Anreißer weggelassen werden. So erfährt der Leser erst nach dem Anklicken des Artikels, dass die Unruhen in Frankreich ausgebrochen sind und nicht etwa in Cham oder Schongau...