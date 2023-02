Narren unter großem Druck angesichts steigender Preise

Närrischer Spaß hat seine Kosten - und in diesem Jahr ist es finanziell besonders schwierig. © picture alliance / dpa

Die steigenden Preise machen auch den Narren in diesem Jahr zu schaffen: Diverse Umzüge müssen aus Kostenpreisen abgesagt werden.

Mainz/Berlin - Närrischer Spaß und explodierende Kosten - das passt gar nicht gut zusammen. In etlichen Städten Deutschlands müssen Karnevalisten ihre Umzüge angesichts hoher Kosten absagen.

Oft behaupten sich Narren und Jecken gerade noch so gegen die allgegenwärtigen Preissteigerungen.

Beispiel Erfurt: Thüringens größter Faschingsumzug fällt nach der Corona-Zwangspause schon wieder ins Wasser. Die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) sagte den für 19. Februar geplanten Umzug ab. GEC-Präsident Thomas Kemmerich nennt als Gründe steigende Kosten für Personal und Sicherheit. So sei es nicht möglich, den Umzug in Umfang, Qualität, Sicherheit und Anspruch wie gewohnt zu veranstalten.

Nur dank Spenden wurde der Leipziger Karnevalsumzug gerettet. Nach einem Aufruf sei genug Geld zusammengekommen, sagt der Präsident des Förderkomitees, Steffen Hoffmann. Der Rosensonntagsumzug stand wegen stark gestiegener Kosten etwa für Müllabfuhr und Sanitätsdienst sowie weggebrochener Einnahmen auf der Kippe.

Selbst in der Karnevalshochburg Rheinland-Pfalz wurden mehrere Fastnachtsumzüge abgesagt, etwa in Frankenthal und Bingen. Als Grund werden meist hohe Kosten für gestiegene Sicherheitsanforderungen genannt.

In Brandenburg fallen keine Karnevalsumzüge aus. Der „Zug der fröhlichen Leute“ in Cottbus, wohl erneut Ostdeutschlands größter, findet nun erstmals nach der Pandemie statt. Auch bei der schwäbisch-alemannischen Fastnacht fallen keine Umzüge aus.

Wer am Rosenmontagszug im Rheinland am Wegesrand steht, könnte weniger Kamelle bekommen als früher. Weil Süßigkeiten teurer geworden sind, haben einige Zugteilnehmer nicht so viel dabei. Der Besucherandrang dürfte aber groß sein: „Ich glaube, wenn es an dem Tag nicht aus Kübeln regnen sollte, dann können wir durchaus mit einem erhöhten Menschenandrang rechnen“, sagt der Kölner Zugleiter Holger Kirsch. Zu Kosten äußert sich das Festkomitee in Köln nicht im Detail. Der Zug sei aber generell „defizitär“, das sei kein Geheimnis. dpa