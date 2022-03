Nasa hofft, Rätsel der Antimaterie zu lösen - Neu entdeckter „Pulsar“-Stern soll helfen

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

Die sogenannten „Pulsar“-Sterne könnten helfen, das Rätsel der Antimaterie besser zu verstehen. © Alex Nako/ Imago

1200 Lichtjahre von der Erde entfernt schwebt der Stern, der in seinem Schweif Antimaterie enthalten könnte: Was esoterisch klingt, soll wichtige Erkenntnisse liefern.

Harvard - Das Smithsonian Center for Astrophysics berichtete kürzlich von der Entdeckung: Mittels eines Weltraumteleskops habe man einen „Pulsar“-Stern entdeckt, dessen Schweif neben Materie auch Antimaterie enthalte. Man hoffe, dadurch wichtige Schritte in der Forschung zur Antimaterie zu machen.

Video: „Pulsar“-Sterne könnten Ursprung für Antimaterie darstellen

Hinter dem 16 Kilometer großen Pulsar: Ein Schweif von 60 Billionen Kilometern Materie und Antimaterie

Die Astronomie erhofft sich viel von dem „Pulsar“-Stern mit dem Namen J2030. Pulsare sind rasend schnell rotierende Neutronensterne, die elektromagnetische Wellen aussenden, erklärt das Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Der nun entdeckte Pulsar mit der vollen Bezeichnung PSR J2030+4415 mit einem Durchmesser von 16 Kilometern rase mit einer Geschwindigkeit von anderthalb Millionen Kilometern pro Stunde durchs Weltall und befinde sich von der Erde aktuell in einer Entfernung von 1600 Lichtjahren.

Antimaterie - bestehend aus sogenannten Positronen - findet man insbesondere in der Milchstraße

Der Stern wird zur Erforschung des Phänomens der Antimaterie beobachtet, erklären die Forscher aus Harvard. Zum besseren Verständnis holt die Erklärung des Center for Astrophysics aus: Der größte Teil des Universums besteht aus gewöhnlicher Materie und nicht aus Antimaterie. Dennoch finde man in Detektoren auf der Erde immer wieder Hinweise auf eine relativ große Anzahl von Positronen, vor allem in der Milchstraße, was zu der Frage führt: Was sind mögliche Quellen für diese Antimaterie?

Die Forscher glauben, dass Pulsare wie der PSR J2030+4415 eine Antwort sein könnten. Die Kombination von zwei Extremen - schnelle Rotation und hohe Magnetfelder von Pulsaren - führt zu Teilchenbeschleunigung und hochenergetischer Strahlung, die Elektronen- und Positronenpaare erzeugen könnte. Positronen sind die Antimaterie-Gegenstücke zu Elektronen.

Von Pulsaren stammende Positronen können wohl doch in unsere Galaxie gelangen

Zuvor hatten Astronomen große Halos um nahe Pulsare beobachtet, die für die Forscher darauf hindeuteten, dass energiereiche Positronen nur schwer in die Galaxie entweichen können. Daher wurde die zunächst entwickelte Theorie wieder verworfen, dass Pulsare den Positronen-Überschuss in unserer Galaxie, vor allem in der Milchstraße, erklären könnten.

Der nun entdeckte Pulsar-Stern PSR J2030+4415 könnte jedoch zeigen, dass die Positronen entsprechend der ursprünglichen Vorstellung in den interstellaren Raum entweichen und schließlich die Erde erreichen könnten und somit die Pulsar-Sterne doch der Ursprung für die Antimaterie in unserer Galaxie wäre.