Asteroid fliegt um 1:05 Uhr knapp an der Erde vorbei 

In der Nacht zum Sonntag fliegt ein Asteroid knapp an der Erde vorbei. Es bestehe zwar keine Gefahr, beruhigen Experten, die Nasa sieht ihn aber dennoch als „Bedrohung“.

Der Asteroid ist außergewöhnlich, denn voraussichtlich wird bis zum Jahr 2027 kein so dicker Gesteinsbrocken an unserem Planeten vorbeifliegen. Zudem handelt es sich eigentlich um einen Doppel-Asteroid. Das Hauptobjekt ist etwa 1,3 Kilometer groß. Begleitet wird der Brocken von einem eigenen „Mond“, der etwa 450 Meter groß ist und alle 16 Stunden das Hauptobjekt umkreist.

Asteroid fliegt an der Erde vorbei - um genau 1:05 Uhr deutscher Zeit

Der Asteroid mit dem Namen "66391 (1999 KW4)“ wird um 1:05 Uhr deutscher Zeit an der Erde vorbeifliegen. Eine Gefahr wird nicht bestehen, denn der Abstand zwischen unserem Planeten und der Flugbahn entspricht rund der 13-fachen Distanz zum Mond. Anders ausgedrückt: 5,2 Millionen Kilometer, was aber in den Dimensionen des Universums ein Katzensprung ist.

Die Weltraumbehörde Nasa stuft den Asteroiden als „potentiell gefährlich“ ein. Hintergrund ist die rasante Rotationsgeschwindigkeit des Hauptobjektes. Dadurch könnten sich Stücke lösen und zum Beispiel die Erde treffen. Im Jahr 2036 wird der Himmelskörper wieder an der Erde vorbeischauen.

Mit bloßen Augen ist der Asteroid nicht zu sehen, dafür brauchen Hobby-Astronomen schon eine ordentliche Ausrüstung.

Die Tatsache, dass Gesteinsbrocken vergleichsweise nah an unserer Erde vorbeifliegen, ist allerdings gar nicht mal so selten: So rauschte bereits vor einem guten Jahr ein Asteroid an uns vorbei.

