Zwei riesige Asteroiden nähern sich Erde binnen weniger Tage - einer galt als „potenziell gefährlich“

Von: Marcus Giebel

Achtung, Asteroid im Anflug! Zwei Weltraumfelsen gehen in diesen Tagen mit der Erde auf Tuchfühlung. © IMAGO / agefotostock

Gleich zwei Asteroiden ziehen kurz nacheinander an der Erde vorbei. Wegen ihrer immensen Größe würde ein Einschlag extreme Folgen haben. Doch es gibt schon Entwarnung.

München - Astronomen sind in heller Aufregung. Denn binnen weniger Tage nähern sich gleich zwei Asteroiden der Erde. Der erste habe die Größe des Empire State Building, der zweite verfüge über die Maße eines Fußballfeldes, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte.

Bereits für diesen Freitag ist der Vorbeiflug von Asteroid 2022 BH7 prognostiziert. Das Ungetüm aus dem Weltall habe einen Durchmesser von 380 Metern und könnte bei einem Einschlag auf der Erde schwere Schäden anrichten, heißt es.

Asteroid 2022 BH7: Am Freitagabend kommt er der Erde am nächsten

Allerdings berichtet die Jerusalem Post unter Berufung auf die NASA, dass keinerlei Auswirkungen auf dem Planeten zu spüren sein werden, weil sich der bis zu 80.000 Kilometer schnelle Asteroid lediglich auf bis zu 2,9 Millionen Kilometer nähern werde. Zum Vergleich: Der Mond umkreist die Erde in einer Distanz von 384.000 Kilometern. Die kürzeste Distanz zwischen Erde und 2022 BH7 wird gegen 22.45 Uhr deutscher Zeit erwartet.

Bereits vier Tage später ist dann 1999 VF22 dran. Auch wegen seiner immensen Größe wurde dieser Weltraumfelsen als „potenziell gefährlich“ eingestuft. Mittlerweile ist jedoch sicher, dass auch er einen Respektsabstand zum Blauen Planeten wahrt, der keinerlei Beeinträchtigungen zur Folge haben wird. Dieser beträgt 5,3 Millionen Kilometer - mehr als das 14-fache der Distanz zwischen Erde und Mond. Am nächsten soll sich der Asteroid um 8.54 Uhr deutscher Zeit heranwagen.

Video: Hätte die Menschheit eine Chance, wenn ein Asteroid die Erde treffen würde?

Asteroid 1999 VF22: Weltraumfelsen umkreist die Sonne alle 549 Tage

1999 VF22, der die Sonne alle 549 Tage umkreist und im Durchmesser bis zu 431 Meter groß sein soll, hat am Dienstag laut Space References eine Geschwindigkeit von mehr als 90.000 Kilometern pro Stunde drauf. So nah wie an diesem Tag werde der Asteroid der Erde erst wieder rund um das Jahr 2150 kommen - was also zumindest kein aktuell lebender Mensch mehr mitbekommen wird.

Ein Aufschlag eines der Weltraumbrocken auf der Erde hätte übrigens verheerende Folgen. Die Jerusalem Post verweist auf eine Studie des zum israelischen Weizmann Institute of Science zählenden Davidson Institute of Science, der zufolge schon ein im Durchmesser 140 Meter großer Asteroid eine Energiemenge freisetzen würde, die mindestens 1000 mal größer wäre als die der ersten Atombombe. 2022 BH7 und auch 1999 VF22 könnten demnach einen ganzen Kontinent auslöschen.

Umso besser also, dass beide brav auf Abstand bleiben. (mg)

