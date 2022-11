Zufalls-Entdeckung im Atlantik: Film-Team stößt auf abgestürztes „Challenger“-Spaceshuttle der NASA

Von: Nadja Zinsmeister

Taucher fanden vor der Küste Floridas Teile des abgestürzten „Challenger“-Spaceshuttles der NASA. © Uncredited/The HISTORY® Channel/dpa

Während eines Tauchgangs für eine Dokumentation stießen Taucher auf das Wrack eines alten Spaceshuttles, das vor Jahren in ein tragisches Unglück verwickelt war.

Cape Canaveral - Auf dem Meeresgrund vor Floridas Ostküste machten Taucher eine erstaunliche Entdeckung: Während sie für eine Dokumentation eigentlich nach etwas ganz anderem suchten, stießen sie plötzlich auf einen großen, teils sandbedeckten Gegenstand. Nach der Identifizierung stellte sich nun heraus, dass es sich dabei um Teile eines berühmten abgestürzten Spaceshuttles aus dem Jahr 1986 handelt.

Film-Team stößt auf berühmtes abgestürztes Spaceshuttle „Challenger“

Wie die NASA am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei dem Objekt um einen Teil der Raumfähre „Challenger“, die 1986 kurz nach dem Start vom Kennedy Space Center in Florida explodiert war. Dabei hatten die Taucher eigentlich nach etwas ganz anderem gesucht. Für eine TV-Doku hielten sie am Meeresgrund zunächst Ausschau nach einem Flugzeug-Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Kamera-Team begleitete die Suchaktion.

So sah die Raumfähre „Challenger“ vor ihrem Absturz aus. © Phil Sandlin/AP/dpa

Doch statt eines Flugzeug-Wracks stießen die Taucher auf einen seltsam modern-wirkenden Gegenstand im Sand. Da sich der Fundort nahe des Raumfahrtzentrums der NASA befand, beschlossen sie daraufhin, die Raumfahrtbehörde über die Entdeckung zu informieren. Diese konnte das Fundobjekt nun als Teil des „Challenger“-Spaceshuttles einordnen.

Die Explosion der Raumfähre zählt zu den größten Tragödien der internationalen Raumfahrt. Zu Beginn konnte die „Challenger“ in den USA zu einigen erfolgreichen Flügen aufbrechen. Am 28. Januar 1986 ereignete sich dann das Unglück: Kurz nach dem Start explodierte das Spaceshuttle und brach auseinander, alle sieben Besatzungsmitglieder – zwei Astronautinnen und fünf Astronauten – kamen ums Leben. (nz/dpa)

