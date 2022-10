Neue Entdeckung: NASA untersucht möglichen „lebensfreundlicheren“ Planeten als die Erde

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Eine Illustration des Teleskops „Transiting Exoplanet Survey Satellite“ (TESS). TESS wurde im April 2018 von der NASA gestartet. © IMAGO / Science Photo Library

Gibt es einen Planeten, der eventuell noch bessere Bedingungen für Leben erfüllt als die Erde? Eine solche Entdeckung könnte die NASA nun gemacht haben.

Washington – Ein Planet, der Bedingungen für Leben erfüllt oder fremdes Leben vielleicht bereits beherbergt – danach suchen Weltraumforscher schon seit Ewigkeiten. Nun gibt es für die NASA eine neue heiße Spur: Mithilfe des Teleskops TESS hat die Raumfahrtbehörde einen möglichen lebensfreundlichen Planeten entdeckt. Erst zuletzt hatte die NASA erstmals in der Weltraumgeschichte einen Asteroiden aus der Umlaufbahn geschubst, indem sie einen Crash mit einer 300-Millionen-Euro-Raumsonde herbeigeführt hat.

Video: Außerirdisches Leben? NASA soll Saturnmond untersuchen

Eine Studie zu der neuen Entdeckung wurde in der Fachzeitschrift Astrobiology veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei dem Fund um den Exoplaneten LP 890-9c. Expoplanet bedeutet, dass sich der Planet außerhalb unseres Sonnensystems befindet und stattdessen unter dem Einfluss eines anderen Sterns steht, also Teil eines anderen Planetensystems ist. So auch der neu entdeckte Exoplanet LP 890-9c: Er wurde entdeckt, nachdem die NASA den Stern LP 890-9 genauer untersuchte und zunächst auf einen anderen Exoplaneten stieß, der diesen Stern umkreist. Nach genaueren Beobachtungen konnte das Weltraumteleskop TESS anschließend auch den Exoplaneten LP 890-9c in demselben System ausmachen.

LP 890-9c: NASA entdeckt möglichen lebensfreundlicheren Planeten als die Erde

Die Entdeckung des Exoplaneten ist von großer Bedeutung, da dieser möglicherweise die Bedingungen erfüllt, um Leben im All zu finden. LP 890-9c ist etwa 40 Prozent größer als die Erde und braucht etwa 8,5 Tage, um seine Sonne, den Stern LP 890-9, zu umkreisen. Er befindet sich „innerhalb der konservativen habitablen Zone“, geben die Autoren der Studie bekannt. Das bedeutet, dass sich der Planet in einem Bereich um den Stern befindet, der eine geeignete Temperatur für Leben vorgibt. In anderen Worten: Wasser kann dort in flüssiger Form existieren und somit Leben ermöglichen. Wie der Focus unter Berufung auf dieselbe Studie angibt, könnte der neu entdeckte Planet die Erde hinsichtlich der Bildung besonders lebensfreundlicher Bedingungen sogar übertrumpfen.

„Die Entdeckung dieses bemerkenswerten Systems bietet eine weitere seltene Gelegenheit, gemäßigte terrestrische Planeten um unsere kleinsten und kältesten Nachbarn zu untersuchen“, heißt es in der Studie weiter. Weitere Forschungen sollen den Exoplaneten nun genauer unter die Lupe nehmen und im besten Fall Aufschluss darüber geben, ob dort möglicherweise bereits Leben existiert oder möglich ist. Kürzlich spürte das Forschungsfahrzeug „Perseverance“ auf dem Mars Rückstände von Leben auf. Die Nasa ist aus dem Häuschen. (nz)