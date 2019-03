Eine junge Frau dachte sich nichts Böses - und musste plötzlich das Grauen mitansehen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bad Nauheim - Eine 18-Jährige hat einen Perversen auf einem Parkdeck in Bad Nauheim angetroffen. Der Unbekannte tat es vor ihren Augen! Über den Schmuddel-Vorfall berichtet extratipp.com*.

Bad Nauheim: 18-Jährige trifft Perversen auf Parkdeck - er tut es vor ihren Augen

Was war geschehen? Eine junge Frau war am Samstagabend gegen 21.20 Uhr im Parkdeck "Am Gradierwerk" in Bad Nauheim unterwegs. Die 18-Jährige lief mit einigen Freundinnen zu dem abgestellten Auto. Zur selben Zeit stromerte offenbar ein Perverser umher. Als die jungen Frauen mit dem Wagen das Parkdeck verlassen wollten, passierte es: Der Exhibitionist entblößte sich und spielte vor den Augen der Frauen an seinem Genital herum, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in seiner Pressemitteilung schreibt. Die Frauen fuhren davon, und auch der Perversling verschwand unerkannt in der Nacht.

Polizei Bad Nauheim jagt Unbekannten und sucht nach Zeugen

Die Polizei Bad Nauheim sucht jetzt nach dem zeigefreudigen Irren. Dieser wurde von den jungen Frauen wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß und zwischen 40 und 45 Jahren alt. Der Unbekannte trug zum Tatzeitpunkt eine Jeans, einen weißen Kapuzenpulli, darüber eine dunkelblaue Jacke. Wer kann Hinweise zur Ergreifung des Täters geben? Telefonnummer (06031) 6010.

Matthias Hoffmann

