Nepal: Alle Infos über den südasiatischen Binnenstaat

Stupa in Bodnath im Nordosten von Kathmandu - ein wichtiges Ziel buddhistischer Pilger aus Nepal und den umliegenden Regionen © IMAGO/Nicolas Economou

Nepal hat sich in den letzten Jahren von einer Monarchie in eine demokratische Republik verwandelt. Auch gesellschaftlich und demografisch sind deutliche Veränderungen spürbar. Dennoch gilt das Land immer noch als eines der ärmsten der Welt.

Nepal liegt auf einer durchschnittlichen Höhe von 3.000 Metern und gilt als der höchstgelegene Staat der Welt.

Noch bis ins 21. Jahrhundert war die Monarchie staatsbildend.

Das Land weist über 100 Volksgruppen und Kasten aus.

Kathmandu – Das 147.516 Quadratkilometer große Nepal ist vor allem wegen seiner atemberaubenden Landschaft weltweit bekannt. Es umfasst einen Teil des Himalaya-Gebirges, in welchem auch der größte Berg der Welt steht: der Mount Everest. Die ehemalige Monarchie hatte in den letzten Jahren stark mit der Demokratisierung des Landes zu kämpfen. Doch auch ein schweres Erdbeben von 2015 hatte die Entwicklung des Staates im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert und ausgebremst.

Nepal: Frühgeschichte und Dynastien

Noch in der Frühzeit lag in dem Tal, wo sich heute die Hauptstadt Kathmandu befindet, ein großer Gebirgssee. Dieser war nach einem Erdbeben verschwunden, sodass sich hier Menschen aus den umliegenden Gebieten niederlassen konnten. Es entstand das Mischvolk der Newar. Bereits im Jahr 700 vor Christus soll hier die Dynastie der Kiratas geherrscht haben. Ebenso soll der Überlieferung nach um 500 vor Christus hier Siddharta Gautama in der Stadt Lumbini geboren worden sein, der später als „Buddha“ in die Geschichte einging.

Die indische Maurja-Dynastie soll den Buddhismus im Gebiet des heutigen Nepal weit verbreitet haben. Als jedoch später die Liccavi-Dynastie an die Macht kam, setzte sich immer mehr der Hinduismus durch. Im 10. Jahrhundert nach Christus wurde von der Malla-Dynastie das noch bis heute bestehende Kastensystem eingeführt. Noch bis ins 18. Jahrhundert hinein bestand Nepal aus verschiedenen Fürstentümern, die 1768 unter Herrscher Prithvi Narayana Sha zu einem Reich zusammengeführt wurden.

Nepal: Britische Kolonie und Rana-Regime

Im 19. Jahrhundert begann Großbritannien, sich auf dem indischen Subkontinent auszubreiten und hatte auch Interesse an einigen fruchtbaren Gebieten Nepals. Es folgten kriegerische Auseinandersetzungen, welche die Nepalesen dazu zwang, einige Gebiete an die britische Vormacht abzugeben. Das Land wurde britisches Protektorat. Die Adelsfamilie Rana war zudem pro-britisch eingestellt und pflegte gute Beziehungen zum britischen Königshaus. Im Gegenzug wurde Nepal nicht besetzt und in den Weltkriegen beschützt.

Die Rana-Dynastie wurde allerdings Mitte des 20. Jahrhunderts gestürzt. Der damals gefasste Plan, eine konstitutionelle Monarchie einzuführen, wurde allerdings erst knapp 40 Jahre später Realität. Bis dato kam es immer wieder zu Konflikten zwischen der Monarchie und dem Parlament. Unter anderem gab es ein Parteienverbot. Erst als ein Mehrparteiensystem wiedereingeführt wurde, waren auch die Demokratiebewegungen wieder auf dem Vormarsch.

Nepal: Komplizierter Weg in die Demokratie

Von 1996 bis 2006 herrschte in Nepal ein Bürgerkrieg zwischen der Kommunistischen Partei Nepals, der Monarchie und dem hinduistischen Klassensystem. Allerdings gab es auch innerhalb der Monarchie Konflikte um die Machtansprüche. 2001 kam ein großer Teil der Königsfamilie durch die Amokläufe des königlichen Kronprinzen ums Leben. Die Nepalesische Bevölkerung forderte 2007 schließlich die Abschaffung der Monarchie. Am 29. Mai 2008 setzte sich schließlich eine neue „Demokratische Bundesrepublik“ durch.

Nach weiteren Regierungswechseln entwickelte sich Nepal allmählich zu einem Staat mit föderaler Struktur. Der König verlor seinen Einfluss und hatte nur noch eine repräsentative Aufgabe. Auf dem Weg in einen säkularen Staat verlor auch der Hinduismus seinen Status als Staatsreligion. Im Oktober 2015 wurde die nepalesische Politikern Bidhya Devi Bhandari als erste Frau vom Parlament zur Staatspräsidentin gewählt. Ein halbes Jahr zuvor hatte ein schweres Erdbeben verheerende Schäden im Land angerichtet, was die Entwicklung des Landes stark zurückgeworfen hatte. Etwa 8.600 Menschen kamen dabei ums Leben.

Nepal: Das politische System

Nepal ist der Verfassung von 2015 nach eine parlamentarische Republik (vergleichbar mit einer Bundesrepublik). Das föderale System befindet sich seitdem sukzessive im Aufbau. So wurde in diesem Zuge eine neue Verwaltungsgliederung in Nepal mit sieben Provinzen, 77 Distrikten und über 750 Kommunen errichtet. 2017 wurden erstmals das Repräsentantenhaus (Nationalversammlung) und das Unterhaus des Bundesparlaments gewählt.

Das Vertrauen in die Politik hält sich jedoch in Grenzen. Ausschlaggebend ist das Wohlstandsgefälle zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Hinzu kommt, dass etwa 70 Prozent der Bevölkerung vom brahmanischen Kastensystem beherrscht und nicht als gleichwertig anerkannt werden. Nach einer mehrmonatigen Regierungskrise mit zwei Parlamentsauflösungen, die vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurden, wurde am 13. Juli 2021 Sher Bahaur Deuba zum Premierminister des Landes ernannt.

Nepal: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Kathmandu

Amtssprache: Nepali

Fläche: 147.516 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 29,2 Millionen (Stand 2021)

Währung: Nepalesische Rupie (NPR), bis max. 100 INR-Noten auch Indische Rupie

Verwaltungsgliederung: 7 Provinzen, 77 Distrikte und über 750 Kommunen.

Religion: Hinduismus

Nepal: Sprachen und Bevölkerung

Nepal gleicht ethnisch und kulturell einem Minoritätenmosaik. Im Land wohnen über 100 verschiedene ethnische Gruppen und Kasten, die sich vorwiegend aus indoarischen und tibeto-birmanischen Volksgruppen zusammensetzen. Erwähnenswert ist hier auch die Volksgruppe der Sherpa, die etwa 1500 nach Christus aus der chinesischen Provinz Sichuan nach Nepal einwanderten. Das nepalesische Kastensystem ist als gesellschaftliches Phänomen immer noch präsent, wird allerdings nicht mehr ganz so strikt ausgelegt und hat an Durchlässigkeit zugenommen.

In Nepal wurden 2021 um die 124 verschiedenen Sprachen und Dialekte gezählt. Viele von ihnen sterben allerdings allmählich aus. Amtssprache ist das Nepali. Etwa 44,6 Prozent der Gesamtbevölkerung sprechen es als Muttersprache. Als weitere wichtige Sprachen sind noch Maithili (11,7%), Bjoipuri (6,0%), Tharu (5,8%), Tamang (5,1%), Newari (3,2%) und Bajjika (3,0%) von Bedeutung.

Nepal: Geografie und Städte

Nepal grenzt im Norden an die Volksrepublik China und im Süden, Osten und Westen an Indien. Im Norden und Osten des Landes liegt der größte Teil des Himalaya-Gebirges. Hier befindet sich an der Grenze zu China auch der Mount Everest, der mit seinen 8.848 Metern der höchste Punkt der Erde darstellt. Hinzu kommen noch sieben weitere der zehn höchsten Berge der Erde. Über 40 Prozent der Landesfläche liegt über 3.000 Meter. Damit gilt Nepal nach dem Hochland von Tibet sogar als durchschnittlich höchstgelegener Staat der Welt.

Nepal ist in drei naturräumliche Regionen unterteilt. Neben der Hoch- und Mittelgebirgsregion gibt es noch das Terai – ein wichtiger Wirtschafts- und Siedlungsraum, der im südlichen Teil des Landes in der Gangestiefebene liegt. Das Leben in Nepal ist vorwiegend bäuerlich und ländlich geprägt. Gerade mal 21 Prozent der Einwohner des Landes leben in Städten. Allerdings hat in den letzten Jahren die Zuwanderung in die städtischen Regionen zugenommen.

Die größten Städte Nepals im Überblick

1 Kathmandu: 1.003.285 Einwohner, Region Kathmandu

Kathmandu: 1.003.285 Einwohner, Region Kathmandu 2 Pokhara: 323.367 Einwohner, Region Kaski

Pokhara: 323.367 Einwohner, Region Kaski 3 Lalitpur: 260.234 Einwohner, Region Lalitpur

Lalitpur: 260.234 Einwohner, Region Lalitpur 4 Birganj: 207.980 Einwohner, Region Parsa

Birganj: 207.980 Einwohner, Region Parsa 5 Biratnagar: 204.949 Einwohner, Region Morang

Biratnagar: 204.949 Einwohner, Region Morang 6 Bharatpur: 203.808 Einwohner, Region Chitwan

Bharatpur: 203.808 Einwohner, Region Chitwan 7 Janakpur: 169.278 Einwohner, Region Dhanusha

Janakpur: 169.278 Einwohner, Region Dhanusha 8 Hetauda: 153.857 Einwohner, Region Makwanpur

Hetauda: 153.857 Einwohner, Region Makwanpur 9 Nepalganj: 147.700 Einwohner, Region Banke

Nepalganj: 147.700 Einwohner, Region Banke 10 Itahari: 142.885 Einwohner, Region Sunsari

Nepal: Wissenswertes zum Land

Durch die vorwiegend ländlich geprägte Bevölkerung ist die Industrie nur schlecht ausgebaut. Die Wirtschaftssektoren erstrecken sich deswegen vor allem auf Landwirtschaft (wie der Anbau von Reis) und traditionellem Handwerk (vor allem Teppiche). Umso wichtiger daher auch der Tourismus, der sich vor allem im Himalaya-Gebirge abspielt. Dieser hat allerdings auch eine Schattenseite, da die Vermüllung sowie Wasserverschmutzung in den Touristenregionen stark zugenommen haben. Im Gegensatz zu seinen Nachbarländern kommt die Wirtschaft hier nur schleppend voran. Nepal zählt sogar noch zu den 20 ärmsten Ländern der Welt.

In den Gebirgsregionen ist eine einmalige Tierwelt beheimatet, wie Bären oder Schneeleoparden. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die Yaks, die erst ab einer Höhe von über 3.000 Metern ihren idealen Lebensraum finden. Sie werden von den Einheimischen auch gerne zum Transport von Waren oder Gepäck benutzt. Aber auch Dzos (eine Kreuzung aus Yak und Kuh) und Mulis (eine Kreuzung aus Pferd und Esel) werden gerne als Trag- und Lasttiere eingesetzt.