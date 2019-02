Trio vergewaltigt junge Frau - Polizei fahndet nach Täter mit „besonders schlechten Zähnen“

Mitten in der Fußgängerzone von Nettetal-Breyell (NRW) soll sich eine abscheuliche Tat abgespielt haben. Drei Männer vergingen sich an einer jungen Frau. Nun fahndet die Polizei mit Phantombildern nach Tatverdächtigen.

Nettetal-Breyell - Schrecklicher Vorfall in Nordrhein-Westfalen. Eine junge Frau soll in der Nacht auf Sonntag in Nettetal von drei Männern vergewaltigt worden sein - mitten in der Fußgängerzone.

Wie die Polizei berichtet, war die 24-Jährige nach einer Karnevalsveranstaltung in Leuth mit dem Taxi nach Breyell gefahren. Gegen 1 Uhr stieg die verkleidete Frau aus dem Taxi und lief vom Lambertimarkt in die Fußgängerzone (Josefstraße). Plötzlich verfolgten sie drei Männer. Das Trio überholte die Frau, versperrte ihr den Weg und drängte sie in eine Seitengasse. Während zwei Männer die junge Frau packten und festhielten, kam es zu sexuellen Handlungen. Nach der Tat nahmen die Männer in unbekannte Richtung Reißaus. Das Opfer vertraute sich mittlerweile seiner Familie an und alarmierte die Polizei.

Vergewaltigung in Nettetal-Breyell/NRW: Polizei veröffentlicht Phantombilder

Die Polizei sucht mittlerweile mit Phantombildern nach zwei der Verdächtigen (zum dritten Tatverdächtigen lagen zunächst keine genaueren Beschreibungen vor). Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger: 25 bis 30 Jahre alt und mindestens 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte eine normale Statur und dunkles Haar, das zu einem Zopf gebunden war. Im Gesicht hatte er viele akneähnliche Narben, sowie einen Dreitagebart. Er war dunkel gekleidet.

2. Tatverdächtiger: Auch er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug einen Vollbart. Auffällig waren die besonders schlechten Zähne des Tatverdächtigen: Sie waren dunkel und standen schief.

3. Tatverdächtiger: Bisher gibt es keine genaueren Angaben.

Nun bittet die Kripo um Hinweise: Wer kennt einen oder gar beide Tatverdächtige? Wer hat die Männer, die sich nahe einer dortigen Shishabar aufhielten, gesehen? Und erinnert sich ein Taxifahrer an die bezeichnete Fahrt mit der verkleideten Fahrt von Leuth nach Breyell? Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0.

Im Herbst 2018 war es in Freiburg zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen. Nun wurde gegen zwei Tatverdächtige Anklage erhoben. Schon 2016 war es in Freiburg zu einer Vergewaltigung gekommen. Der Flüchtling Hussein K. verging sich an einer Studentin (19), danach ermordete er sie. Er wurde später zur Höchststrafe verurteilt.