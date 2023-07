Italien, Kroatien und Mallorca: Urlaubsländer verschärfen Tourismus-Regeln

Von: Bjarne Kommnick

Neue Gesetze in Italien, Spanien und Kroatien: Urlaubsländer wehren sich gegen die teils unschönen Nebeneffekte des Tourismus. Mit teils kuriosen Regeln.

Kassel – Die Corona-Pandemie ist vorbei und seitdem wird wieder gereist. Urlaub in fernen Länder ist so beliebt wie nie zuvor. Bekannte Reiseziele werden förmlich von Touristen überrannt. Dort, wo sich für Einheimische lukrative Einnahmen ergeben, tauchen jedoch auch Herausforderungen auf, die mit der hohen Anzahl von Reisenden einhergehen. Aus diesem Grund haben zahlreiche Städte, Gemeinden und Länder spezifische Vorschriften und Maßnahmen für ihre Besucher etabliert, um den Massentourismus in Schach zu halten. Diese Bestimmungen sind in Spanien, Italien und Kroatien gültig.

Land Spanien Bevölkerung 47,42 Millionen Hauptstadt Madrid König Felipe VI.

Regeln für Urlauber in Spanien: Besonders Mallorca zieht an

Mallorca ist oft der erste Gedanke für diejenigen, die an einen Spanien-Urlaub denken. Jedes Jahr reisen etwa fünf Millionen Menschen aus Deutschland auf die Insel, schreibt das Portal hotelier.de. Der Gesamtumsatz im Tourismussektor auf Mallorca beläuft sich auf etwa 12 Milliarden Euro im Jahr.

An Stränden von Mallorca gelten viele Regeln und Gesetze für Urlauber. © Imago

Auf Mallorca haben die Einheimischen besonders mit den Auswirkungen des Massentourismus zu kämpfen. Aus diesem Grund droht Urlaubern auf der Insel in naher Zukunft ein allgemeines Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen. Die Initiative für diese Maßnahme stammt von einem Zusammenschluss von Gastronomie-, Hotel- und Tourismusverbänden. Laut Juan Ferrer, dem Präsidenten der Initiative, ist das Verhalten der sogenannten „Sauftouristen“ nicht mehr akzeptabel und stellt eine Bedrohung für den Tourismus auf Mallorca dar.

Mallorca verabschiedet strenge Regeln am Ballermann

Die mallorquinische Regierung bereits jetzt ein umfangreiches Paket an neuen Vorschriften für Urlauber und Gastronomen verabschiedet. Darunter fallen auch neue Einschränkungen für Party-Locations am Ballermann. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht mehr in Clubs und Diskotheken gehen. Zudem sollen die Zugangskontrollen allgemein verschärft werden. Und Gäste, die negativ auffallen, droht nun auch eine schnellere Hausverbotserteilung. Bereits nach dem Ende der Corona-Pandemie hat die Regierung auf Mallorca beschlossen, sogenannte Alkohol-Flatrates in All-inclusive-Hotels zu verbieten. Darüber hinaus gilt bereits ein Rauchverbot an den Stränden der Insel.

Italienische Orte fürchten den Tourismus-Kollaps – deshalb gelten diese Regeln

Auch Italien hat in den vergangenen Jahren immer wieder Vorschriften und Gesetze für Touristen eingeführt, und weitere sollen in Zukunft folgen. Italienische Gemeinden haben vermehrt vor dem Zusammenbruch des Tourismus gewarnt und neue Gesetze gefordert. Vor Kurzem haben mehrere italienische Urlaubsregionen beispielsweise das Kauen von Kaugummi und das Trinken von Bier am Strand verboten. Es ist schon jetzt verboten, Muscheln, Steine oder Sand aus der Natur mitzunehmen. Zudem gilt auch an italienischen Mittelmeer-Stränden ein striktes Rauchverbot.

Es ist wichtig, dass Touristen auch die Wahrzeichen des Landes respektieren. Einem Touristen, der den Namen seiner Freundin ins Kolosseum in Rom geritzt hatte, drohen nun Bußgelder in Höhe von bis zu 20.000 Euro und eine mögliche Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. Bereits im Jahr 2014 wurde ein Urlauber zu einer Strafe von 20.000 Euro und einer vierjährigen Bewährungszeit verurteilt, weil er auf die Wände des berühmten Amphitheaters gemalt hatte.

Neue Gesetze für Autofahrer: Italien verschärft die Verkehrsregeln in der Urlaubszeit

Wer in Italien Auto fährt, sollte sich der Verkehrsregeln bewusst sein. Es ist sogar verboten, den Arm beim Autofahren aus dem Fenster zu hängen. Es gibt ein Gesetz, das besagt, dass beide Hände am Lenkrad sein müssen. Darüber hinaus hat Italien mitten in der Urlaubssaison die Verkehrsregeln für Autofahrer drastisch verschärft. Personen, die unter dem Einfluss von Drogen wie beispielsweise Alkohol stehen, droht nun ein Führerscheinentzug von bis zu 30 Jahren.

Land Italien Hauptstadt Rom Bevölkerung 59,11 Millionen (2021) Premierministerin Giorgia Meloni (Stand: 2023)

Auf den Urlaubsinseln Lampedusa und Linosa ist es Touristen sogar komplett untersagt, Autos zu nutzen. Darüber hinaus müssen E-Scooter zukünftig mit einem Schutzhelm gefahren werden und benötigen bald ein Kennzeichen. Eine kuriose Regel in einer Region besagt zudem, dass es verboten ist, sich im Auto zu küssen.

Urlaubsregionen in Kroatien erlassen Gesetze für Touristen

In den letzten Jahren ist Kroatien bei deutschen Touristen immer beliebter geworden. Eine mögliche Beteiligung daran hatte auch die TV-Serie „Game of Thrones“, die dazu beitrug, dass die Küstenstadt Dubrovnik weltberühmt und ein wahrer Touristen-Magnet wurde. Die Einheimischen haben jedoch mit den Auswirkungen des Massentourismus zu kämpfen und daher plant die Regierung den Aufbau einer geeigneten Tourismusinfrastruktur, die auch spezifische Regeln und Gesetze für Urlauber beinhaltet.

Die Hafenstadt Split will mit Regeln und Gesetzen den Qualitätstourismus der Stadt fördern. © Fernando Gutierrez-Juarez.

In der Altstadt von Dubrovnik sind Koffer schon verboten. In naher Zukunft sollen Koffer in der Öffentlichkeit gänzlich untersagt sein, da sie zu Lärmbelästigung führen. Zusätzlich sollen Gastronomen zur Verantwortung gezogen werden, wenn ihre Gäste zu laut sind. Im schlimmsten Fall kann dies zur dauerhaften Schließung des Betriebs durch die Behörden führen.

Land Kroatien Bevölkerung 3,899 Millionen (2021) Fläche 56.594 km² Hauptstadt Zagreb

Split kämpft mit ähnlichen Problemen wie Mallorca: Sauf-Verbot auch in Kroatien

Auch die Stadt Split hat kürzlich neue Regeln für Touristen eingeführt. Diese Änderungen sollen jedoch nicht auf den Massentourismus zurückzuführen sein, sondern vielmehr auf den Wunsch nach einer „Profiländerung“ der Stadt, wie von der Regierung bekannt gegeben wurde. Ähnlich wie auf Mallorca möchte die Bevölkerung weg vom sogenannten „Sauftourismus“ und stattdessen den Qualitätstourismus fördern. In der Altstadt ist daher Urinieren, Alkoholkonsum und Schlafen in der Öffentlichkeit verboten.

Aufgrund des Fehlverhaltens von Urlaubern in Split, hat der Stadtrat neue Benimmregeln aufgestellt. © dpa / Fernando Gutierrez-Juarez

In Brunnen zu baden sowie an Denkmälern und Sehenswürdigkeiten zu klettern, ist ebenfalls gesetzlich verboten und steht unter Strafe. Das Tragen von Badekleidung außerhalb der Strände ist auch nicht erlaubt. Personen, die dabei erwischt werden, ihren Müll nicht ordnungsgemäß zu entsorgen, müssen ebenfalls mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Neue Regeln für Urlauber auch auf Bali

Auch das beliebte Urlaubsparadies Bali hat neue Regeln gegen den Massentourismus eingeführt. Bei der Ankunft auf der indonesischen Insel erhalten Urlauber nun Hinweise auf die geltenden Regeln in ihrer eigenen Sprache. Die Vorschriften für heilige Stätten wurden verschärft, und das Tragen von Badekleidung und anstößiger Kleidung ist in der Öffentlichkeit außerhalb der Strände verboten.

