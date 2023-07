Neue „Problemwolf-Verordnung“: Nach 30 Schafsrissen erster Wolf in Salzburg geschossen

Von: Julia Volkenand

Erstmals seit Inkrafttreten der neuen „Problemwolf“-Verordnung wurde in Salzburg ein Wolf geschossen. Er soll mehrere Schafe gerissen haben.

Salzburg - Immer wieder sorgten zuletzt Wölfe und Bären in Zentraleuropa für Sorgen bei Wanderern, Landwirten und Anwohnern. Erstmals seit Greifen der neuen Wolfsabschuss-Verordnung (oder „Problemwolf-Verordnung“, wie das Land Salzburg sie nennt) am 1. Juli wurde am Samstag (8. Juli) im österreichischen Pinzgau ein Wolf geschossen.

Das Tier wurde im Gebiet Hochkönig und Steinernes Meer von einem Jäger erlegt, berichtet das Land Salzburg in einer Pressemitteilung. Anschließend wurde es nach Wien in ein Forschungsinstitut für Wildtierkunde gebracht, wo es weiter untersucht werden soll. Mehr als 30 Schafe und Lämmer wurden dem Bericht nach in den vergangenen zwei Monaten im Bereich Hochkönig und Steinernes Meer gerissen. In Wien soll man nun feststellen, ob es sich bei dem geschossenen Wolf um denselben handelt, dem bereits mehrere Risse nachgewiesen wurden.

Neue „Problemwolf-Verordnung“: Erster Wolf in Salzburg geschossen

In Österreich und in der Schweiz geriet der in der EU streng geschützte Wolf stärker ins Visier von Jägern. Wie schon in Kärnten, Tirol und Niederösterreich dürfen seit 1. Juli auch in Oberösterreich per Verordnung Wölfe abgeschossen werden, die zum Beispiel für Risse von Nutztieren wie Schafen oder Ziegen verantwortlich gemacht werden.

„Die Verordnung greift, und das ist wichtig. Wir tun alles, damit die Tiere auf unseren Almen vor Problem-Wölfen wieder sicher sind. Das ist für unsere bäuerliche Landwirtschaft lebensnotwendig. Wenn die Almen nicht bewirtschaftet würden, ginge dieser Lebensraum für alle verloren. Wir bedanken uns bei den Jägern vor Ort für ihren Einsatz und ihre Unterstützung“, sagen Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek und Agrar-Landesrat Josef Schwaiger.

Wolf in Salzburg geschossen: Untersuchung soll Identität bestätigen

Hubert Stock, der Wolfsbeauftragte des Landes Salzburg überprüfte und bestätigte derweil die Einhaltung der Verordnung. Sollte es sich nicht um den Wolf handeln, der die Weidetiere gerissen hat, müsse die Jagd fortgesetzt werden, so Stock.

In Tirol gab es am Samstag Aufregung um eine angebliche Wolfssichtung, berichtet salzburg24.at. Am Stadtrand von Innsbruck wurde ein Wolf gemeldet worden. Die Landesveterinärmedizin habe aber durch die Bildaufnahmen nicht klären können, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handele.. ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber habe aber versichert, dass das Stadtgebiet von der Jägerschaft durchkämmt werde.

Auch in Bayern trat am 1. Mai 2023 eine umstrittene Wolfs-Verordnung in Kraft, dank derer der Abschuss von Wölfen erleichtert werden soll.