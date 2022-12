Neuer Bericht bestätigt: Lehrer in Wien hat 40 seiner Schüler misshandelt

40 Opfer hat er wohl missbraucht. Ein Lehrer in Wien hat sich einem neuen Bericht zufolge über Jahre an seinen Schülern vergriffen.

Wien - Ein Lehrer in Wien hat nach dem vorläufigen Endbericht einer Untersuchungskommission zahlreiche Jungen auch unter Einsatz von K.-o.-Tropfen missbraucht und fotografiert. Es sei die Existenz von 40 Opfern belegt, heißt es in dem am Montag vorgelegten Bericht. 25 Betroffene sind demnach bekannt, 15 weitere - bisher nicht identifizierte - sind auf Foto- und Videomaterial zu sehen, das bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des Lehrers sichergestellt wurde. Die Bildungsdirektion Wien hatte die Untersuchungskommission 2021 eingesetzt.

Missbrauchsfälle in Wien: Verdächtigter brachte sich 2019 um

Die Taten haben sich laut Behörden über einen Zeitraum von wohl 15 Jahren in Österreich abgespielt. 2019 beging der Verdächtige Suizid, nachdem gegen ihn ermittelt wurde. Nach Aussage aller Befragten sei der Pädagoge der beliebteste Lehrer an der Schule gewesen, heißt es in dem Bericht. Er habe offensichtlich seine gesamte Energie eingesetzt, „um sich unersetzbar zu machen und in weiterer Folge unbemerkt die ihm anvertrauten Schüler missbrauchen zu können“.

Da der Mann auch an einer benachbarten Schule unterrichtete, würden nun Briefe an deren ehemalige Schüler geschickt, um von etwaigen Missbrauchshandlungen zu erfahren und Hilfe anzubieten, hieß es. (dpa)

Missbrauchsfälle in Wien: „Systemversagen auf allen beteiligten Ebenen“

„Der vorläufige Endbericht der Kommission sowie die gesammelte Datenlage untermauern ein Systemversagen in diesem Fall auf allen beteiligten Ebenen“, heißt es im Bericht. Die Bildungsdirektorin kündigte zudem an, die Untersuchungen nicht zu beenden: „Wir werden das aber nicht auf sich beruhen lassen“. Es wird weiterhin nach Opfern gesucht, die noch nicht identifiziert wurden. (dpa)