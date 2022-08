Neuer Corona-Impfstoff gegen Omikron kommt – Wer ihn benötigt und was er bewirkt

Von: Patrick Freiwah

Spritze mit Corona-Impfstoff: Ab Herbst 2022 können deutsche Bürger den dritten Booster in Anspruch nehmen. © IMAGO/McPHOTO/M. Stolt

Ab September kommen neue Corona-Impfstoffe gegen die Omikron-Varianten nach Deutschland. Wir erklären, was es damit auf sich hat und für wen sie notwendig erscheinen.

Berlin/München - Während Deutschland von einer Impfmüdigkeit heimgesucht wird (nicht mal jede zehnte Person ist viermal geimpft), kommen demnächst angepasste Corona-Impfstoffe auf den Markt, von denen Millionen von Dosen hierzulande verabreicht werden sollen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte zuletzt an, dass die Unternehmen Biontech/Pfizer ein auf Omikron angepasstes Präparat entwickelt haben, welche bereits ab 5. September 2022 flächendeckend in den pharmazeutischen Großhandel kommen.

Neuer Corona-Impfstoff gegen Omikron: Deutschland erhält Millionen Präparate

Der SPD-Regierungspolitiker, der mit seinem Kurs der dauerhaften Panikmache enormen Gegenwind erntet, kündigte für den anstehenden Monat jeweils fünf Millionen Impfdosen pro Woche an, die im Zuge der Vereinbarung zwischen EU und Pharmakonzernen geordert werden. Allerdings stehe für den neuen Corona-Impfstoff, der neben Biontech/Pfizer auch von Moderna bereitgestellt wird (2,38 Mio. weitere Dosen) noch das „Grüne Licht“ zweier bedeutender Einrichtungen aus.

Erst muss die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA in Amsterdam erfolgen, auch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) steht noch aus. Angesichts der erwarteten EU-weiten Zulassung von den ersten an die Corona-Variante Omikron angepassten Covid-19-Boostern sieht der Immunologe Carsten Watzl die Stiko in der Pflicht. Das Gremium solle möglichst schnell zu der Frage Stellung nehmen, für welche Gruppen die Injektionspräparate eingesetzt werden können, wird der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie von der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zitiert.

Zuletzt hatte der 59-Jährige wiederholt eine düstere Corona-Prognose für den anstehenden Herbst abgegeben.

Bei den angepassten Impfpräparaten handelt es sich um „bivalente mRNA-Impfstoffe“: Sie sollen Schutz bieten sowohl vor dem ursprünglichen Coronavirus als auch vor der Omikron-Sublinie BA.1.

Omikron-Booster: Wer sollte sich den neuen Corona-Impfstoff verabreichen lassen?

Schon bald können sich Menschen in Deutschland also mit der fünften Corona-Impfung gegen Sars-COV-2 wappnen. Dass dies jedoch nicht vor einer Ansteckung mit dem Virus schützt, dafür ist Lauterbach selbst das beste Beispiel: Trotz Vierfach-Impfung sowie der Einnahme des Medikaments Paxlovid infizierte sich der Sozialdemokrat selbst mit Corona, berichtete zudem von schwerwiegenden Symptomen.

Welchen Personengruppen wird angeraten, sich mit den an Omikron angepassten Wirkstoffen zu wappnen? Experte Carsten Watzl hält eine Stiko-Empfehlung für eine zweite Auffrisch-Impfung mit den neuen Vakzinen nur für bestimmte Menschen für wahrscheinlich. Dabei geht es um die kürzlich überarbeitete Stiko-Bewertung hinsichtlich einer vierten Impfung, diese würde nach einer Genehmigung durch die EMA gegebenenfalls neuerlich angepasst:

Menschen über 60 Jahre

Bewohner und Bewohnerinnen sowie Betreute in Pflegeeinrichtungen

Menschen ab einem Alter von fünf Jahren mit Immunschwäche

Menschen, die in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen arbeiten (speziell bei direktem Kontakt mit Pflegebedürftigen)

So ist zum Beispiel für Menschen, die stark übergewichtig sind und eine Vorerkrankung haben, der zweite Booster wichtig, da sie ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf in sich tragen. „Ich wäre sehr überrascht, wenn die Stiko sagen würde, dass sich alle Erwachsenen noch mal impfen lassen sollen“, führt Watzl aus.

Corona-Impfung: Macht es Sinn, sich zum fünften Mal immunisieren zu lassen?

Und wie sieht es mit der dritten Booster-Impfung - also der insgesamt fünften - aus? Wer sich aus dieser Risikogruppe bereits mit den zugelassenen Impfstoffen hat ein zweites Mal boostern lassen, kann sich mit den ab September neu verfügbaren Impfstoffen ein weiteres Mal gegen das Coronavirus schützen. Allerdings muss ein zeitlicher Abstand von sechs Monaten dazwischenliegen, denn nach dieser Zeit sei der Schutz durch ein Vakzin erheblich abgeschwächt, ergab eine Studie der Pharmariesen Biontech/Pfizer.

Gegenüber Focus.de führt Watzl aus, dass eine fünfte Impfung immunologisch kein Problem sei, wenn man den empfohlenen Abstand einhalten würde. Wer eine Viertimpfung hinter sich habe oder in den vergangenen Monaten Corona hatte, solle ab dem Zeitpunkt mindestens sechs Monate bis zur nächsten Impfung verstreichen lassen. Danach spreche jedoch nichts mehr dagegen: „Da gibt es kein Überimpfen oder einen negativen Effekt, dass man nach einer neuen Impfung schlechter geschützt wäre als vorher, wenn man die Abstände einhält“, stützt der Immunforscher seine These.

Omikron-Booster im September: Weiterentwicklung kommt nur wenige Wochen später

Was die Booster-Entscheidung für betroffene Personen im September 2022 ungleich schwieriger macht und sich schon jetzt als Aufreger-Thema eignet: Neben dem auf die Omikron-Variante BA.1 abzielenden Impfstoff ist bereits eine Weiterentwicklung in der Zulassungsschleife, die nur wenige Wochen später in den Handel kommen könnte:

Kürzlich teilte Biontech nämlich mit, nun auch einen Antrag für eine Auffrischungsdosis des an die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoffs finalisiert zu haben, dieser gelte für Personen ab 12 Jahren. Für diesen Wirkstoff bahne sich ebenfalls eine EMA-Zulassung Ende September an. Ähnliches gilt für Moderna, das seinerseits ebenfalls gegen die aktuellere BA.4/5-Variante ein neues Präparat in der Mache hat.

Es scheint also, als könne es für betroffene Personen Sinn machen, auf die Injektion des früheren Vakzins zu verzichten und stattdessen auf den weiter optimierten Impfstoff zu warten, der nur wenige Wochen später Ärzte und Apotheken erreicht. Epidemiologe Timo Ulrichs erklärt auf Nachfrage von Focus.de, dass Studiendaten die bessere Wirksamkeit der neuen Impfstoffe gegen die BA.5-Variante deutlich belegen würden: „Ich erhoffe mir durch die Impfung eine bessere Immunantwort gegen alle Omikron-Untervarianten, als wir es bisher nach der Impfung der bisherigen vier Impfstoffe gesehen haben“, führt der Wissenschaftler gegenüber dem Portal aus. (PF)