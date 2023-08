9 Schimpfwörter, die auf Österreichisch einfach besser klingen

Von: Julian Mayr

Heast, oida! Der österreichische Dialekt bringt das Schimpfen auf ein neues Level. Diese neun Schimpfworte sind der Beweis dafür.

Für Deutsche, die in Wien, Tirol oder anderswo in Österreich zu Gast sind, klingt der österreichische Dialekt oft sehr exotisch. Das liegt nicht zuletzt an vielen komisch klingenden Ausdrücken. Wer richtig mutig ist, kann sich an diesem Dialekt-Quiz versuchen, um Ehren-Ösi zu werden. Mit Ausnahme der Küche, wie diese 11 Kult-Gerichte aus der österreichischen Küche beweisen, zeigen sich in keiner anderen österreichischen Königsdisziplin die Unterschiede zu Deutschland wohl so deutlich, wie beim Schimpfen. Und in Österreich schimpft es sich einfach viel besser. Hier sind zehn Schimpfwörter, die das beweisen.

1. Wappler

Ein Klassiker des österreichischen Vulgär-Lexikons. Während Idiot als Beleidigung fast schon als gutbürgerlich durchgeht, hat Wappler etwas Saloppes und Ungezwungenes, das schlicht dem Unmut der einfachen Leute Raum gibt.

2. Schleich di!

„Such besser das Weite“ oder „Mach dich vom Acker“ würde jemand in Deutschland sagen, wenn sich eine Person gefälligst von Ort und Stelle entfernen soll. Das österreichische „schleich di!“ impliziert einen möglichst geräuschlosen und unauffälligen Abgang. Gefällt uns.

3. Bleampl

Verwendet eigentlich noch irgendwer den Ausdruck Hanswurst für eine dümmliche Person? Zugegeben, Bleampl dürfte in Österreich auch nicht mehr die weiteste Verbreitung erfahren. Doch cooler als Hanswurst ist der Begriff allemal.

4. Du hast a Hirn wie a Nudlsieb

Gibt es einen passenderen Ausdruck für einen Schussel oder eine extrem vergessliche Person? Definitiv nein.

5. Lulu

In Deutschland wohl entweder als Name, als infantiler Ausdruck für Urin oder das Geschlechtsteil bekannt, ist ein Lulu in Österreich auch ein feiger Mensch – Zu Deutsch: eine Memme.

6. Ohrwaschlkaktus

König Charles würde dieser Titel in Österreich zuteil, oder Sebastian Kurz. Mal davon abgesehen, dass Beleidigungen wegen abstehender Ohren absolut uncool sind, ist Ohrwaschlkaktus immer noch besser als Segelflieger.

7. Raunze

Wenn sich jemand andauernd über alles beschwert und mit nichts zufriedengibt, ist er im Deutschen meist ein Meckerer oder Nörgler. Das geschlechtsneutrale Raunze ist dem um Längen voraus, allerdings nicht so weit verbreitet wie Suderer.

8. Sacklpicker

Dieser Wiener Ausdruck hat nichts mit dem aus dem Internet bekannten “attenzione pickpocket” zu tun. Außer vielleicht, dass damit kriminelle Vergehen zum Ausdruck gebracht werden. Ein Sacklpicker ist ein Gefängnisinsasse oder auch Knacki.

9. Schneebrunzer

Der Schneebrunzer, also jemand, der wörtlich in den Schnee uriniert, meint einen Angeber oder einen Trottel. Oder beides.

Das waren einige österreichische Schimpfwörter. Doch wer glaubt, die einzelnen Bundesländer hätten nicht auch noch eigene Begriffe auf Lager, der irrt. Ein Blick in die westlichen Bundesländer genügt. Schau dir diese 14 Dialekt-Wörter an, die nur echte Tirol-Profis verstehen oder diese 13 Wörter aus dem Ländle, die beweisen, dass Vorarlbergisch der schrägste Dialekt Österreichs ist.