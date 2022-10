Mehr als 200 Wale in Neuseeland gestrandet - Kein Tier überlebte

Von: Victoria Krumbeck

Gestrandete Wale an der Küste von Chatham Island. © Screenshot Facebook/Project Jonah New Zealand

In Neuseeland sind mehr als 200 Grindwale gestrandet. Die meisten Wale wurden tot aufgefunden, weitere mussten eingeschläfert werden.

München/Wellington - Es ist ein trauriger Anblick: An eine Insel in Neuseeland sind mehr als 200 Grindwale gestrandet. Die meisten Wale seien bereits Tod gewesen, als sie im Nordwesten der Hauptinsel Chatham Island entdeckt wurden. Die Berichte von toten Wahlen an Küsten kommen immer wieder vor. Erst kürzlich meldete Argentinien mehrere tote Wale innerhalb einer kurzen Zeit. Eine Ursache konnten die Experten zunächst nicht finden.

Neuseeland: Mehr als 200 Grindwale gestrandet - Kein Wahl überlebte

Das Umweltschutzprojekt „Jonah“ teilte auf Facebook mit, dass 215 Wale an der Küste der Insel gefunden wurden. Die meisten von ihnen waren bereits tot. „Die Chatham-Inseln sind ein schwieriger Ort, um auf Strandungen zu reagieren: bekannt für Weiße Haie, sehr abgelegene Strände und eine Bevölkerung von weniger als 800 Leuten“, schrieb die neuseeländische Organisation, die sich für den Schutz und die Rettung von Walen und Delfinen einsetzt.

Die Umstände hätten bedingt, dass die bei der Entdeckung noch lebendigen Wale von der Naturschutzbehörde eingeschläferten werden mussten. „Wir hoffen zwar immer, dass überlebende Wale imstande sind, ins Wasser zurückgebracht zu werden, aber das war hier keine Option.“

Meldungen von gestrandeten Grindwalen häufen sich

Die Chatham-Inseln liegen rund 840 Kilometer östlich der zwei Hauptinseln Neuseelands im Südpazifik. Dass Wale dort stranden, ist keine Seltenheit. Die bislang größte Strandung wurde 1918 registriert. Damals starben mehr als 100 Tiere.

Ende September gab es in Australien ähnlich tragische Bilder. In der Bucht der australischen Insel Tasmanien wurden 230 Grindwale gefunden. Nur 30 konnten gerettet werden, alle anderen starben. „Einige Tiere können krank sein und sich in eine Bucht mit seichtem Wasser verirren. Untergruppen, mit denen die Wale befreundet oder verwandt sind, werden ihnen folgen - buchstäblich bis in den Tod“, sagte der Walforscher Olaf Meynecke von der Griffith University in Queensland der Deutschen Presse-Agentur zum Tod der Wale in Tasmanien. (vk/dpa)