Verheerendes Feuer in Hostel in Neuseeland: Mindestens 6 Tote - Zahlreiche Hotelgäste noch vermisst

Von: Kilian Bäuml

Ein Hostel in Wellington brannte, viele Menschen starben, einige werden noch vermisst © IMAGO/BEN MCKAY

Aufgrund eines Feuers in einem Hostel in Wellington, der Hauptstadt Neuseelands werden aktuell zahlreiche Personen vermisst, sechs Menschen sollen bereits tot sein.

Update vom 16. Mai, 7.20 Uhr: Bei einem verheerenden Brand in einem Hostel in Neuseelands Hauptstadt Wellington sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Etwa ein Dutzend weitere Bewohner wurden Polizeiangaben zufolge am Dienstagmittag (Ortszeit) noch vermisst. Das Feuer in dem dreistöckigen Gebäude war kurz nach Mitternacht aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, zwei seien in kritischem Zustand, hieß es.

Wie The Guardian berichtet, war die Herberge Berichten zufolge voll oder fast voll belegt. Nach Angaben von Bewohnern, Anwälten und der örtlichen Gesundheitsbehörde waren in dem Wohnheim eine Reihe von Schichtarbeitern, ältere Menschen, Mitarbeiter des Gesundheitswesens sowie Langzeit- als auch Kurzzeitgäste, darunter Menschen mit geringem Einkommen und solche, die sich nur „vorübergehend“ in Neuseeland aufhielten.

Nach Angaben der Polizei könne die Anzahl der Todesopfer erst nach Betreten des Gebäudes festgestellt werden. Wie die britische Tageszeitung weiter schreibt, seien Rettungskräfte noch dabei herauszufinden, wie sie in die eingestürzten oder anderweitig gefährlichen Gebäudeteile gelangen können, um nach Leichen zu suchen. „Das Gebäude ist ziemlich stark beschädigt“, und Teile des Daches seien eingestürzt“, so Brendon Nally, stellvertretender nationaler Kommandant der neuseeländischen Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Die oberste Gerichtsmedizinerin Neuseelands, Richterin Anna Tutton, warnte, dass die Identifizierung der Opfer Zeit in Anspruch nehmen werde. „Die Identifizierung von Menschen, die bei einem Brand ums Leben gekommen sind, kann ein komplexer und zeitaufwändiger Prozess sein. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass dieser Identifizierungsprozess ordnungsgemäß durchgeführt wird und dass keine Fehler gemacht werden“, sagte sie in einer Erklärung.

Wohnheim bestand Brandinspektion – Brandursache noch unklar

NZ Herald zufolge, haben Behörden bestätigt, dass es im Gebäude keine Sprinkleranlage gab. Wie die neuseeländische Wohnungsbauministerin Megan Woods jedoch erklärte, wurde das Wohnheim vor kurzem einer Brandinspektion unterzogen. Das Wohnheim habe eine im Februar dieses Jahres durchgeführte Brandinspektion bestanden.

„Dieses Gebäude hat alle Verpflichtungen, die es als Gebäude erfüllen musste, erst Anfang dieses Jahres erfüllt - es wurde im Februar inspiziert und am 3. März mit dem BWOF ausgezeichnet“, so Woods.

Premierminister Hipkins kündigte eine „gründliche Untersuchung“ der Katastrophe an. Zu gegebener Zeit werde geprüft werden, „ob in diesem Gebäude alle Vorschriften eingehalten wurden“, aber derzeit liege der Fokus „auf der Unterstützung unserer Feuerwehr“, so der Regierungschef.

Verheerendes Feuer in Hostel in Neuseeland: Zahlreiche Tote und bis zu 30 Vermisste

Ursprungsartikel vom 15. Mai 2023: Wellington – In einem vierstöckigen Wohnheim in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington ist ein Großbrand ausgebrochen, berichtet die Zeitung NZ Herald. Laut der Zeitung bezeichneter der Feuerwehrchef es als seinen „schlimmsten Albtraum“

„Ich kann leider berichten, dass es sich um einen Vorfall mit mehreren Todesopfern handelt. Unsere Gedanken sind bei den Familien der Verstorbenen und bei unseren Einsatzkräften, die tapfer versucht haben, diejenigen zu retten, die nicht gerettet werden konnten“, sagte Nick Pyatt, Bezirksleider der Feuerwehr.

Die Polizei schätzt, dass mehrere Menschen bei dem Brand ums Leben gekommen sind, die Zahl soll unter zehn liegen. Die Behörden geben an, dass noch etwa 30 Menschen vermisst werden und Premierminister Chris Hipkins sagte, er gehe davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.

Tote bei Brand in Hostel in Neuseeland © Nick James/ dpa

30 Vermisste und sechs Tote nach Feuer in Wohnheim Neuseeland

In der Herberge soll Platz für 92 Personen sein, doch es ist nicht klar, wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Gebäude aufhielten. Bisher sollen 52 Personen gefunden worden sein, teilte Pyatt mit.

Der Alarm wurde gegen vier Uhr am morgen ausgelost und schnell waren 20 Feuerwehrfahrzeuge vor Ort. Es wird aktuell darüber spekuliert, ob das Feuer mit Absicht gelegt wurde.