Neuseeland öffnet sich wieder für Besucher aus aller Welt

Die Küste in Eastbourne bei Wellington. Neuseeland öffnet am 31. Juli seine Grenzen wieder für Besucher aus aller Welt. © Guo Lei/XinHua/dpa

Neuseeland hatte sich wegen Corona im März 2020 weitgehend von der Außenwelt abgeschottet. Der Inselstaat galt als Vorzeigeland im Kampf gegen das Virus. Nun werden die Grenzen bald wieder geöffnet.

Wellington - Neuseeland öffnet am 31. Juli seine Grenzen erstmals wieder für Reisende aus aller Welt - zwei Monate früher als zunächst geplant.

„Neuseeland ist gefragt und dann wieder vollständig "open for business"“, sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Mittwoch. Bereits seit Anfang Mai dürfen Besucher aus 60 visabefreiten Ländern (visa-waiver countries) in den Pazifikstaat einreisen, darunter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mindestens zweifach geimpft

Einreisende müssen mindestens zweifach gegen das Coronavirus geimpft sein. Jedoch gibt es Ausnahmen. Es wird empfohlen, sich bei den neuseeländischen Behörden genau über die Regeln zu informieren. Derzeit müssen Besucher zudem noch einen Corona-Test vor der Abreise im Heimatland und einen weiteren bei der Einreise nach Neuseeland machen. Die Testpflicht könnte ab Ende Juli ebenfalls wegfallen,jedoch ist darüber noch keine endgültige Entscheidung gefallen, wie neuseeländische Medien berichteten.

Neuseeland mit seinen fünf Millionen Einwohnern galt lange als Vorzeigestaat im Kampf gegen das Virus. Der Inselstaat hatte sich im März 2020 weitgehend von der Außenwelt abgeschottet und verfolgte zeitweise eine sogenannte Null-Covid-Strategie. Mittlerweile hat das Land aber wegen der hoch ansteckenden Omikron-Variante mehr als eine Million Fälle verzeichnet. dpa