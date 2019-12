Schüsse in US-Metropole New Orleans: Elf Verletzte

Die US-Metropole New Orleans ist in der Nacht durch Schüsse erschüttert worden. Der Vorfall ereignete sich mitten im belebten Ausgehviertel French Quarter.

In New Orleans sind am Sonntag elf Menschen durch Schüsse verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 03.00 Uhr morgens in dem auch bei Touristen beliebten Ausgehviertel French Quarter, wie die Polizei der für ihr pulsierendes Nachtleben bekannten Stadt im Süden der USA mitteilte. Zwei der Opfer schwebten demnach in Lebensgefahr. Der Hintergrund war zunächst unklar.

Nach Angaben der Polizei fielen die Schüsse auf einer belebten Geschäftsstraße in der Nähe mehrerer Hotels. In der Nähe wurde demnach eine "Person" festgehalten, doch war zunächst unklar, ob sie etwas mit dem Vorfall zu tun hatte.

Wegen eines Football-Spiels zum Thanksgiving-Wochenende waren zusätzliche Streifen in der Stadt unterwegs gewesen, dadurch konnte die Polizei nach eigenen Angaben rasch reagieren. Zufällig hätten sich ganz in der Nähe Streifenbeamte aufgehalten, sagte Polizeichef Shaun Ferguson vor den Medien. "Sie dachten zunächst, die Schüsse galten ihnen." Wegen der vielen Menschen auf der Straße sei es aber unmöglich gewesen, den Schützen ausfindig zu machen.

