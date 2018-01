27-Jähriger springt bei Party aus Fenster - und wird von Zaun aufgespießt

Wie die Polizei mitteilt, ist ein junger Mann lebensgefährlich verletzt worden, als er auf einer Party aus dem zweiten Stock gesprungen ist. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

New York - Zeugen berichten über den grausamen Unfall am Montagmorgen auf einer Feier in Harlem. Demnach sollen mehrere Personen den 27-jährigen Eliseo A. gebeten haben, die Party zu verlassen. Daraufhin sprang der junge Mann aus einem Fenster im zweiten Stock und stürzte ca. vier Meter in die Tiefe, wie nypost.com berichtet.

Der 27-Jährige landete auf einem Schmiedeeisen-Zaun, der sich vor dem Gebäude befand und wurde aufgespießt. „Wir hatten alle getrunken“, erzählt ein Freund des schwer Verletzten in der englischen Presse. „Als wir Bier holen gingen, haben wir ihn im Zaun hängen sehen.“ Die Feuerwehr musste den stark blutenden Mann aus dem Zaun schneiden, um ihn ärztlich versorgen zu können. Eliseo A. wurde danach sofort ins Mount Sinai St. Luke‘s Krankenhaus gebracht, wo er ins Koma fiel. Derzeit kämpft der 27-Jährige um sein Leben.

Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Matthias Kernstock

