Horror-Flug für Passagierin – Frau im Flieger nach New York vergewaltigt

Polizei ermittelt

Von Bedrettin Bölükbasi schließen

Bei einem Flug von New York nach London wurde eine Passagierin während des Flugs von einem Mitreisenden vergewaltigt. Nach Ankunft wurde der Mann festgenommen.

München - Bei einem United Airlines-Flug von New York nach London am 31. Januar ereignete sich ein schrecklicher Vorfall für eine Frau. Die Passagierin wurde im Flugzeug von einem Mitreisenden, den sie während des Flugs kennenlernte, vergewaltigt. Die Polizei am Londoner Flughafen wurde alarmiert und der Mann wurde sofort nach Ankunft am Flugplatz verhaftet.

Frau im Flugzeug vergewaltigt - Mitreisender verging sich an Passagierin und wurde nach Ankunft verhaftet

Die 40-jährige Britin hat den Mann offenbar im Flugzeug kennengelernt, wie die britische Independent berichtete. Demnach trafen sie in der Business-Class aufeinander und tranken gemeinsam an der Flugzeug-Bar. Anschließend wartete der Mitreisende, bis sich alle anderen Passagiere schlafen legten und verging sich dann an der Frau. Noch ist unklar, wo genau im Flugzeug dies passiert ist.

Das Opfer benachrichtige die United-Crew kurz nach dem Vorfall noch während des Fluges von den USA nach Großbritannien. Die Crew wiederum setzte sich in Kontakt mit den Behörden am Flughafen in London. Die britische Polizei verhaftete daraufhin den Mann direkt nach der Landung der Maschine in Heathrow. Nun laufen Ermittlungen über den Vorfall.

Vergewaltigung an Bord: Dem Angreifer wurden DNA-Proben entnommen - Polizei sucht nach Spuren zur Tat

Die Fluggesellschaft United Airlines lieferte bislang keine weiteren Details zur Vergewaltigung der Frau. Man habe umgehend die Polizei verständigt, so United. Außerdem werde man in den Ermittlungen zum Fall mit den Behörden zusammenarbeiten, versicherte der Konzern.

Der Mann wurde dabei wieder freigelassen, nachdem DNA-Proben und Fingerabdrücke entnommen wurden. Daneben wurde auch ein Polizeifoto geschossen. Im Rahmen der Ermittlungen untersucht die Polizei nun auch das Innere der Maschine nach Spuren, die Hinweise über den Vorfall liefern. Die Frau wird laut Angaben britischer Medien von Spezialisten betreut und erhält Unterstützung. (bb)