Drama auf dem Bodensee: Frau stürzt auf Schlauchboot - Metallstange bohrt sich in Brustkorb

Von: Michelle Brey

Bei dem Versuch, von einem Schlauchboot auf ein anderes zu gehen, zieht sich eine 62-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie wird in ein Krankenhaus gebracht.

Kassel – Das Wetter in Deutschland ist Mitte August sommerlich. Viele Menschen nutzen die hohen Temperaturen, um die freie Zeit im Schwimmbad oder am See zu verbringen und sich abzukühlen. Am Bodensee verletzte sich eine Schweizerin dabei schwer. Ein Notarzt wurde zur Unfallstelle gerufen. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

See: Bodensee Fläche: 536 Quadratkilometer Länge: 63 Kilometer Breite: 14 Kilometer Tiefe: 254 Meter

Drama auf dem Bodensee: 62-jährige Schweizerin verletzt sich schwer - Metallstange steckt in Brustkorb

Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr am Sonntagabend (13. August 2023). Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Die 62-jährige Frau wollte am Bodensee vor Immenstaad (Baden-Württemberg) von einem Schlauchboot zum nächsten steigen und stürzte dabei, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei die Frau auf einen Flaggenstock (sicherer Halt für Bootsflaggen) aus Metall gefallen, der sich unter ihrer Achsel in den Brustkorb gebohrt habe. Ein Notarzt sei durch einen Rettungshubschrauber eingeflogen worden. Er habe die verletzte Frau an Bord versorgt.

Tragischer Unfall am Bodensee: Frau wird mit Metallstange im Brustkorb in Krankenhaus gebracht

In der Pressemitteilung heißt es von der Polizei weiter: „Die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr Immenstaad, welche am Anleger Immenstaad auf das betroffene Boot wartete, durchtrennte den Flaggenstock und barg die verletzte Person mitsamt dem Gegenstand.“ Die Frau sei anschließend mitsamt dem Gegenstand in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Wasserfläche rund um den Anleger war von der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen vorübergehend abgesperrt worden.

Erst im Juli ereigneten sich in Österreich am Bodensee tragische Szenen. Ein Tragschrauber stürzte in den See und versank. Österreichischen Medien zufolge befanden sich Deutsche an Bord. Indes forderte ein schwerer Unfall im Landkreis Göttingen Verletzte. (mbr/dpa)