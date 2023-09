Bär attackiert Mann und beißt ihm ins Gesicht – Sein Sohn rettet ihn mit gezieltem Karateschlag

Ein Bär greift in Schweden Vater und Sohn an. Geistesgegenwärtig wendet der Sohn Karate an, sodass der Vater das Tier erlegen kann.

Uppsala - Ein Vater und sein Sohn überlebten einen Bärenangriff in Schweden: Der 14-jährige Sohn rettete seinen Vater, indem er einen gezielten Karateschlag anwandte. Diese unglaubliche Geschichte trug sich in der Nähe der Stadt Uppsala zu.

Sohn wird ohnmächtig - und wendet dann Karate gegen Bärin an

Die beiden waren zu einer lizenzierten Bärenjagd aufgebrochen, doch dann jagte das Tier die Menschen. Der Sohn Evert Sundström beschreibt den Moment, indem sein Vater Pär auf einer unbefestigten Straße in den Wäldern von Ljusdal von einer Bärin angegriffen wurde: „Als wir den Bären treffen, überquert er die Straße und kommt auf uns zu. Wir hatten noch keinen Schuss abgefeuert, aber der Bär wirft sich auf Papa, der dann auf den Knien landet“, so Evert gegenüber der Zeitung Aftonbladet. Auch Skistar Conny Hütter hat zuletzt einen Bären gefilmt, dem sie ganz nah gekommen ist.

„Für einen Moment wird es mir schwarz“, erzählt Evert über die Begegnung mit dem Bären, „aber ich renne vorwärts und schlage den Bären mit meiner rechten Hand, und der Bär hält dann meinen linken Arm und reißt ihn an meinem kleinen Finger hin und her.“ Evert kann die Kampfsportart Karate und wandte die Technik bei der Bärin an. „Ich trainiere Karate und innerhalb einer Millisekunde entschloss ich mich zu einem Karateschlag. Ich schlug so hart wie möglich auf seinen Kopf. An mehr kann ich mich nicht erinnern.“ Evert wurde wieder ohnmächtig, und als er seinen Vater das nächste Mal sah, lag Evert selbst am Boden.

Vater schwer verletzt: „Habe den Wangenknochen und alles gesehen“

Er erzählt, wie er sieht, wie Vater Pär (42) aufstand und mit dem Gewehr einen Schuss abfeuerte, der den Bären in den Bauch traf. „Ich konnte nicht gleich schießen, weil ich ja Evert nicht treffen wollte“, erzählte der Senior. Der Vater hielt hierbei die rechte Seite seiner Wange und Nase in der Hand. „Ich habe den Wangenknochen und alles gesehen“, so Evert. Der getroffene Bär taumelte und legte sich neben einen Baum. Doch nach kurzer Zeit setzte sich das Tier wieder auf. Der Vater schießt also noch „drei oder vier Mal“. Das Tier war damit endgültig tot.

Pär wurde mit einem Rettungshubschrauber abgeholt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus in Umeå gebracht. Evert selbst wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte ein gebrochenes Handgelenk an zwei Stellen sowie einen gebrochenen kleinen Finger diagnostizierten. Später wurde er in das Universitätskrankenhaus in Uppsala transportiert, wo er am Dienstag wegen seiner Verletzungen am linken Arm operiert wurde. Auch Pär wurde zur Operations ins Universitätskrankenhaus in Uppsala transportiert. „Bei mir ist es völlig in Ordnung, ein wenig wund, aber ansonsten ist es in Ordnung, denke ich. Es fehlen ein paar Teile ... Teile des Gesichts“, sagte Vater Sundström am Dienstagabend. In der Nähe des Gardasees ist ein Auto zuletzt in einen ausgewachsenen Bären gerast.

Pär Sundström beschreibt den Angriff als Zufall und dass sich die Bärin wegen der Hunde wahrscheinlich eingeengt gefühlt habe. „Es war reines Pech, dass es passiert ist, aber gleichzeitig auch Glück, dass es trotzdem so gut gelaufen ist. Es hätte schlimmer kommen können.“ Das sieht auch die Mutter Louise Backström so: „Es ist schrecklich, was passiert ist, aber gleichzeitig ist es ein Glück, dass Evert dort war, sonst wäre sein Vater jetzt wahrscheinlich nicht mehr am Leben.“ (cgsc)