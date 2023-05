„Falsch gegendert“: Lehrer bekommt Berufsverbot

Von: Christina Denk

In England erhielt ein Lehrer ein Berufsverbot, weil er ein Transgender-Schulkind falsch ansprach. Nach dem Urteil äußert er sich radikal. Die britische Regierung will Leitlinien erlassen.

Oxford – Der Vorfall ereignete sich im Jahr 2017 an einer Mittelschule in Oxford. Joshua S. hatte im Matheunterricht eine Gruppe gelobt. „Gut gemacht, Mädels“, soll er gesagt haben. Das Problem: Eine der Personen war ein Trans-Junge, er identifizierte sich nicht als Mädchen. Der Lehrer wurde der Schule verwiesen, nachdem er sich im TV zu dem Vorfall äußerte. Er ging gerichtlich gegen die Kündigung vor.

Nun, fünf Jahre später, hat die Teaching Regulation Agency (TRA) ein Berufsverbot über den 33-Jährigen verhängt. Gerechtfertigt oder übertrieben ist häufig die Frage in der Frage in der Gender-Debatte? Die Aussagen stehen gegeneinander. Hier scheint es nicht nur um die Schüler, sondern auch um Glaubenssätze zu gehen.

Falsche Ansprache im Unterricht: Lehrer erhält unbefristetes Berufsverbot

Wie unter anderem das britische Magazin Dailymail berichtete, untersagte die TRA Joshua S. auf unbestimmte Zeit in Schulen und Kinderheimen in England zu unterrichten. Er habe versäumt, seine Schüler „mit Würde zu behandeln“ und „die Notwendigkeit, das Wohlergehen seiner Schüler zu schützen“ missachtet, so die Begründung. Die Verhaltensstandards entsprächen nicht denen eines Lehrers.

Während S. zunächst angab, sich sofort entschuldigt zu haben, ging die Agency nicht von einem Einzelfall aus. In dem Interview nach dem Vorfall in der Sendung „This Morning“ soll der Lehrer und Sohn eines evangelischen Priesters den Schüler erneut mit dem falschen Geschlecht bezeichnet haben. „Meiner Ansicht nach ist es notwendig, ein Verbot zu erlassen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Berufsstand aufrechtzuerhalten“, sagte Alan Meyrick, der Entscheidungsträger der TRA zum Rechtsspruch.

In einer Mittelschule in Oxford verwendete ein Lehrer die falschen Pronomen für einen Trans-Jungen. Er wurde der Schule verwiesen (Symbolbild). © Thomas Imo/Imago

Falsches Gendern nicht der einzige Grund für Berufsverbot: Lehrer findet schwul sein falsch

Zum Urteil trugen zusätzliche Vorfälle in Schulen mit Joshua S. bei. So habe er sich gegenüber Schülern gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen und schwul sein als falsch bezeichnet. Er habe potenzielle Auswirkungen auf Schüler, besonders queere Schüler, missachtet, so die Agency. In einer Jungenschule habe er Videos mit Titeln wie „Männer wieder männlich machen“ angesehen, die toxische Stereotype der Männlichkeit widerspiegeln könnten. S. kann eine Aufhebung des Berufsverbots ab 2025 beantragen.

Falsche Ansprache im Unterricht: Lehrer spricht nach Urteilsverkündung von „Geschlechterverwirrung“

Der 33-jährige S. kündigte bereits an, in Berufung gegen das Urteil zu gehen. Im Interview mit dem Telegraph sagte er, er wolle sich nicht entschuldigen. „Ich glaube, dass es für Kinder psychisch schädlich ist, sie im Klassenzimmer in ihrer Geschlechterverwirrung zu bestärken“, wurde er zitiert. Es tue ihm leid, aber das sei der christliche Standpunkt. Er wolle das nicht mitmachen. „Um ehrlich zu sein, würde ich lieber sterben. Das ist natürlich ziemlich extrem, aber so fühle ich“, so S. im Interview. Das Bildungsministerium wollte sich gegenüber Dailymail nicht zu dem Fall Joshua S. und dem Urteil äußern.

In Großbritannien wird aktuell über Leitlinien für Lehrer beraten, die den Umgang mit der Geschlechtsidentität der Schulkinder erleichtern sollen, berichtete The Guardian. In Deutschland wird indes über das Selbstbestimmungsgesetz beraten. (chd)