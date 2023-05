„Prinz der Unterwelt“: Mutmaßlicher Drogenboss macht Freundin Heiratsantrag auf der Anklagebank

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Ein mutmaßlicher Drogenboss ist in den Niederlanden angeklagt. Vor Gericht macht er seiner Freundin einen Antrag. (Symbolbild) © Elnur/imago

Kurioser Heiratsantrag: Ein Angeklagter stellt seiner Freundin im Gerichtssaal die große Frage. Auch dem künftigen Schwiegervater droht eine Haftstrafe.

München – Der Vorwurf wiegt schwer: Ein Mann soll eine Bande geleitet sowie im großen Stil Drogen produziert und verkauft haben. Nun sitzt der 33-Jährige auf der Anklagebank in den Niederlanden. Doch in dem Gerichtssaal spielten sich am Montag (15. Mai) eher ungewöhnliche Szenen ab.

Der Mann hatte mitten in seinem Strafprozess die Gunst der Stunde genutzt und seiner Freundin in ‚s-Hertogenbosch in der niederländischen Provinz Noord-Brabant einen Heiratsantrag gemacht haben. Die möglicherweise bevorstehende Strafe für den Drogenboss schreckte die Frau nicht ab. Denn Reportern zufolge sagte sie kurzerhand „Ja“.

Heiratsantrag vor Gericht: Mutmaßlicher Drogenboss stellt seiner Freundin die große Frage

Der 33-Jährige soll sich „Prinz der Unterwelt von Eindhoven“ genannt haben, hieß es. Dabei war die Drogenbande offenbar in gleich mehreren Ländern aktiv. Laut Staatsanwaltschaft soll sie sowohl im Süden der Niederlande als auch in Belgien sowie in Deutschland, in Ruppach-Goldhausen (Rheinland-Pfalz) und Kassel (Hessen), Pillen hergestellt haben.

Allzu schnell dürften sich die frisch Verlobten jedenfalls nicht in die Arme schließen – zumindest nicht in Freiheit. Das Urteil gegen den 33-Jährigen wird erst am 13. Juli erwartet.

Heiratsantrag vor Gericht: Künftiger Schwiegervater ist ebenfalls angeklagt

Fortgesetzt wurde der umfangreiche Prozess gegen die Bande am Dienstag (16. Mai). Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete, stand zufälligerweise auch der zukünftige Schwiegervater des mutmaßlichen Drogenbosses vor den Richtern – sogar im selben Gebäude. Er soll ebenfalls eine Drogenbande angeführt haben. Ihm droht eine Gefängnisstrafe von 15 Jahren. (kas/dpa)

Zuletzt machte ein Mann seiner Freundin einen Heiratsantrag auf die Feuerwehr-Art. Ein Video des spektakulären Liebesbeweises ging viral. Einen Schock gab es bei der Wittelsbacher-Hochzeit in München: Die Braut klappte nach dem Ja-Wort plötzlich zusammen.