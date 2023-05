Klima-Kleber besprühen Privat-Flugzeug – Security-Mitarbeiter sprüht zurück

Von: Karolin Schäfer

Aktivisten der „Letzten Generation“ besprühen eine Privatmaschine auf dem Flughafengelände BER. Mehrere Personen werden festgenommen.

Berlin – Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ sorgen in Berlin nach wie vor für Aufsehen. Nun hat die Klima-Bewegung am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) ein Flugzeug mit oranger Farbe besprüht. „Während wir kürzer duschen und mit dem Rad fahren, fliegen weiter die Privatjets über unsere Köpfe“, twitterte eine Aktivistin. Dazu teilte sie ein Foto von einem besprühten Flieger.

Nach Angaben der Polizei hätten sich die Umwelt-Aktivisten am Freitag (5. Mai) unbefugt Zugang zum Flughafengelände verschafft. Gegen 12.45 Uhr seien mehrere Personen auf das Gelände des Flughafens eingedrungen und hätten auf dem Rollfeld eine stehende Privatmaschine besprüht, hieß es weiter.

Aktivisten der „Letzten Generation“ dringen in den Flughafen BER ein und besprühen einen Privatjet. © Jonas Gehring/imago

Flughafen BER: Klima-Kleber besprühen Privatmaschine mit Farbe

Aufnahmen der Aktion auf Twitter zeigen, wie eine Person mit Warnweste auf einem Fahrrad über das Gelände fährt. Kurz darauf treffen Security-Mitarbeiter ein. Einer von ihnen greift den mit Farbe gefüllten Feuerlöscher und besprüht eine Aktivistin.

„Wir haben mehrere Personen vorläufig festgenommen“, meldete die Bundespolizei bei Twitter, die die Aktivisten nach eigenen Angaben innerhalb von 40 Sekunden stellen konnte. Auswirkungen auf den Flugverkehr habe es nicht gegeben. Nun werde wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Inzwischen hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Insgesamt seien sechs Personen in Gewahrsam genommen und zwei weitere Menschen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Hintergründe dazu sind bislang noch unklar. Zuletzt erhielt ein Klima-Aktivist die bislang härteste Strafe der „Letzten Generation“.

Klima-Aktivisten dringen auf Flughafengelände ein: Security-Mitarbeiter besprüht Aktivistin

Wie sich die Aktivisten Zugang zum Gelände verschafften, erklärte die „Letzte Generation“ in einer Mitteilung selbst. Unterstützer hätten mit zwei Drahtzangen einen Zaun des Flughafengeländes durchtrennt. Anschließend seien „Privatjets großflächig mit oranger Farbe besprüht“ worden, um gegen die „exzessive Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen durch Superreiche zu protestieren“. Laut polizeilicher Ermittlungen sei nur ein Flieger besprüht worden.

Das war nicht die einzige Protestaktion der Klima-Bewegung am Freitag. Aktivisten blockierten mehrere Straßen in der Hauptstadt. Mit 270 Einsatzkräften war die Polizei vor Ort, um Protestaktionen zu beenden. Zugleich wiesen die Beamten wiederholt daraufhin, ruhig zu bleiben und nicht selbstständig einzugreifen. In den vergangenen Wochen kam es nämlich auch zu Übergriffen von Passanten auf die Klima-Kleber. So stürzte sich zuletzt in Berlin ein Mann auf eine Aktivistin. (kas/dpa)