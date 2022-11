Halloween-Horror in Seoul: Zahl der Toten und Verletzten steigt weiter – Österreicher unter Opfern

Von: Kai Hartwig

Bei Halloween-Feierlichkeiten in Südkoreas Hauptstadt Seoul kommt es zu einer Tragödie. Mehr als 150 Menschen sterben, zahlreiche Opfer werden nach Herzattacken wiederbelebt.

Update vom 1. November, 8.40 Uhr: Nach der Massenpanik in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit mehr als 150 Toten hat der nationale Polizeichef des Landes erhebliche Fehler eingeräumt. Die Polizei habe bereits vor dem Unglück im wegen seines Nachtlebens beliebten Itaewon-Viertel von einer „großen Menschenmenge“ erfahren, was ein „dringender Hinweis auf Gefahr“ gewesen sei, sagte Polizeichef Yoon Hee Keun am Dienstag. Mit dieser Information sei aber „unzureichend“ umgegangen worden.

Am Samstagabend waren bei den ersten Halloween-Feiern in Itaewon seit Beginn der Corona-Pandemie rund 100.000 Menschen in der Gegend unterwegs. Da die Feiern aber nicht offiziell angekündigt worden waren, wurde die Menschenansammlung nicht systematisch von Sicherheitsexperten überwacht, weder die Polizei noch örtliche Behörden waren vor Ort.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol sagte am Dienstag, das Land müsse dringend sein System zur Bewältigung großer Menschenmengen nach der Katastrophe verbessern. „Die Sicherheit der Menschen ist wichtig, unabhängig davon, ob es einen Veranstalter gibt oder nicht“, sagte er auf einer Kabinettssitzung.

Halloween-Tragödie in Südkorea: Regierung kündigt gründliche Untersuchung an

Update vom 31. Oktober, 10.15 Uhr: Zwei Tage nach der Massenpanik mit mehr als 150 Toten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat die Regierung eine gründliche Untersuchung zur Katastrophe angekündigt. Man wolle die Ursache des Unfalls herausfinden und die nötigen Maßnahmen ergreifen, damit sich solch eine Tragödie nicht wiederhole, sagte Premierminister Han Duck Soo am Montag. Zu diesem Zweck wolle die Regierung dafür sorgen, betroffene Einrichtungen und Systeme zu verbessern. Details waren zunächst nicht bekannt.

In einigen südkoreanischen Medien wurde am Montag kritisiert, dass die Behörden auf den Ansturm so großer Massen und die möglichen Folgen für die Sicherheit offensichtlich nicht vorbereitet gewesen seien. Innenminister Lee Sang Min hatte bereits am Samstag gesagt, das Unglück hätte vermutlich auch dann nicht vermieden werden können, wenn noch mehr Polizisten und Feuerwehrleute in das Viertel geschickt worden wären.

Halloween-Horror in Seoul: Zahl der Toten und Verletzten steigt weiter

Update vom 30. Oktober, 17.49 Uhr: Nach dem Unglück in Seoul am Rande von Halloween-Feierlichkeiten Seoul sind bis zum späten Sonntagabend (Ortszeit) 154 Menschen für tot erklärt worden. Das berichteten südkoreanische Sender und beriefen sich dabei auf aktualisierte Angaben der Feuerwehr. Außerdem wurde die Zahl der Verletzten bei der Katastrophe im beliebten Ausgehviertel Itaewon erneut von zuvor 103 auf mehr als 130 nach oben korrigiert. Es gab mehr als ein Dutzend Schwerverletzte.

Präsident Yoon Suk Yeol ordnete eine gründliche Untersuchung an und rief eine landesweite Trauerzeit aus. Sie soll bis zum nächsten Samstag dauern. Auch im Ausland löste die Tragödie Bestürzung aus. Aus der ganzen Welt trafen Beileidsbekundungen ein. Es war die schlimmste Katastrophe in Südkorea seit dem Untergang der Fähre „Sewol“ 2014 vor der Küste des Landes, als 304 Menschen starben.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol (M.) besichtigt den Unglücksort im Seouler Ausgehviertel Itaewon. © XinHua/James Lee/dpa

Südkorea: Über 150 Tote nach Massenpanik bei Halloween-Feier in Seoul – auch Steinmeier kondoliert

Update vom 30. Oktober, 12.50 Uhr: Nach der Massenpanik in Seoul mit mehr als 150 Toten befindet sich die deutsche Botschaft in der südkoreanischen Hauptstadt in engem Kontakt mit den lokalen Behörden. Nach Angaben der südkoreanischen Stellen gebe es unter den Todesopfern keine deutschen Staatsangehörigen, hieß es aus der Botschaft. Die Identifizierung der Verletzten war demnach noch nicht vollständig abgeschlossen. Auch ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin erklärte, für eine abschließende Einschätzung sei es noch zu früh.

Update vom 30. Oktober, 12.00 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol angesichts der Katastrophe bei den Halloween-Feiern in Seoul kondoliert. „Mit tiefer Bestürzung und Fassungslosigkeit habe ich von dem verheerenden Unglück in Itaewon erfahren, bei dem so viele Menschen ihr Leben verloren haben“, schrieb der Staatschef: „Dies ist ein trauriger Tag für Südkorea und alle, die Ihrem Land und seinen Menschen nahestehen.“

Deutschland sei der Republik Korea eng und freundschaftlich verbunden und stehe „in dieser dunklen Stunde“ an der Seite Koreas. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und bei ihren Angehörigen“, schrieb der Bundespräsident.

Polizisten sichern am Unglücksort in Seoul Spuren. © Lee Jin-Man/dpa

Unglück bei Halloween-Feier: In Seoul fordert eine Massenpanik mindestens 153 Todesopfer

Update vom 30. Oktober, 11.15 Uhr: Die Zahl der Todesopfer bei der Massenpanik in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist auf 153 gestiegen. Das berichtete der öffentlich-rechtliche Sender KBS am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Feuerwehr. Die aktuelle Zahl der Verletzten wurde demnach mit 103 angegeben, nachdem zuvor noch von über 80 verletzten Personen die Rede war. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden schwer verletzt.

Unter den Todesopfern befanden sich laut Feuerwehr 22 Ausländer, das Innenministerium gab die Zahl mit 20 an. Die Opfer stammten den Angaben zufolge aus China, dem Iran, Russland, den USA, Frankreich, Australien, Vietnam, Usbekistan, Norwegen, Kasachstan, Sri Lanka, Thailand und Österreich.

Rettungskräfte vor Ort: Die Helfer versuchen, Menschenleben zu retten. © IMAGO / Xinhua

Halloween-Horror in Seoul: Zahl der Toten und Verletzten steigt weiter – Scholz und Biden kondolieren

Update vom 30. Oktober, 8.45 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte auf Twitter sein Mitgefühl für die Hinterbliebenen und die Opfer. „Die tragischen Ereignisse in Seoul erschüttern uns zutiefst“, schrieb der SPD-Politiker: „Unsere Gedanken sind bei den vielen Opfern und ihren Angehörigen. Das ist ein trauriger Tag für Südkorea. Deutschland steht an ihrer Seite.“

Auch US-Präsident Joe Biden meldete sich zu Wort. In einer Erklärung hieß es, er und seine Frau Jill trauerten mit den Menschen in Südkorea: „Die Allianz zwischen unseren Ländern war niemals pulsierender und lebendiger - und die Beziehungen zwischen unseren Bürger so stark wie nie.“

Update vom 30. Oktober, 6.25 Uhr: Bei einem Massengedränge in Seoul kamen Samstagnacht (Ortszeit) mindestens 151 vorwiegend junge Menschen ums Leben. Das teilte die Feuerwehr mit. Weitere 82 Besucher seien verletzt worden, mehr als ein Dutzend von ihnen schwer. Auch seien 19 Ausländer unter den Toten gewesen. Die Zahl der Todesopfer könne weiter steigen. Präsident Yoon Suk Yeol ordnete am Sonntagmorgen eine gründliche Untersuchung sowie eine Staatstrauer an.

Das Massenunglück ereignete sich Augenzeugenberichten zufolge, als es am Vorabend von Halloween in einer engen, leicht absteigenden Gasse in dem viel besuchten Viertel Itaewon zu einem extremen Gedränge kam. Für die Besucher wurde demnach das nicht einmal 100 Meter lange Gässchen, an dem sich zu beiden Seiten Bars und Restaurants reihen, zur Falle: Zahlreiche Besucher seien zu Boden gestürzt, während andere nachgerückt seien. Hinten hätten sich die Mengen gestaut.

Viele der Opfer seien erstickt, erdrückt oder niedergetrampelt worden. „Da es viele Menschen auf dem Hügel gab, drückten Menschen die anderen von oben“, zitierte der öffentlich-rechtliche Sender KBS einen Zeugen. Sie alle seien wegen der Last gestürzt und dabei erdrückt worden. Die genauen Umstände des Desasters sind derzeit noch unklar, die Polizei teilte mit, es werde auch überprüft, ob Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften vorlägen. Die ersten Berichte über das Unglück gingen den Berichten zufolge um etwa 22.15 Uhr Ortszeit bei Feuerwehr und Polizei ein.

Augenzeugenberichten zufolge waren die Gassen rund um das Unglücksareal derart voll, dass sich die Rettungskräfte nur schwer ihren Weg durch die Menschenmassen bahnen und zu den Opfern vordringen konnten.

Unglücksort: Nach der Massenpanik bei er Halloween-Feier in Seoul rücken die Einsatzkräfte an. © IMAGO / Xinhua

Halloween-Tragödie in Seoul: „Das ist wirklich schrecklich“

„Das ist wirklich schrecklich“, sagte Präsident Yoon in einer Rede am Sonntag aus seinem Büro, das unweit des Ausgehviertels liegt. Die Tragödie im Zentrum von Seoul hätte nicht passieren dürfen. Als Präsident, der für das Leben und die Sicherheit der Bürger verantwortlich sei, fühle er tiefe Trauer. Die Phase, bis der Vorfall unter Kontrolle sei, werde die Regierung zur nationalen Trauerperiode erklären.

Update vom 29. Oktober, 21.22 Uhr: In Südkorea sind bei einer Massenpanik in der Hauptstadt Seoul mindestens 146 Menschen getötet worden. Zudem wurden knapp 150 weitere Personen verletzt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers seien viele der Opfer totgetrampelt worden, hieß es in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit). Die Massenpanik entstand gegen 22.20 Uhr Ortszeit, als tausende Menschen sich zu den ersten Halloween-Feiern seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 in den engen Gassen des Viertels Itaewon drängten.

In einem ersten Statement hatte die Feuerwehr zunächst davon gesprochen, dass dutzende Menschen einen Herzstillstand erlitten hätten. Später war von mindestens 59 Todesopfern und rund 150 Verletzten die Rede gewesen, diese Zahl erhöhte sich dann auf 120 Tote und etwa 100 Verletzte.

Die jüngsten Angaben der örtlichen Feuerwehr gehen davon aus, dass die Zahl der inzwischen 146 Todesopfer noch weiter ansteigen kann.

Tote nach Massenpanik in Südkorea – Augenzeuge: „Menschen waren wie in Grab übereinander geschichtet“

Auf Fotos und Videos sind vom Unglücksort sind Menschen zu sehen, die am Boden liegen und von Rettungskräften betreut werden. Die Feuerwehr teilte mit, dass etwa 140 Rettungswagen vor Ort gewesen sind. Den Unglücksort im beliebten Ausgehviertel Itaewon sperrten Polizisten ab.

Ein Augenzeuge, der anonym bleiben wollte, wurde von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zitiert. „Die Menschen waren wie in einem Grab übereinander geschichtet“, beschrieb er die furchtbaren Szenen. „Einige verloren allmählich das Bewusstsein, während andere zu diesem Zeitpunkt schon tot aussahen.“

In Seoul hat sich während Halloween-Feierlichkeiten eine Tragödie ereignet – mindesten 120 Menschen sind gestorben. © Lee Ji-Eun/dpa

Unglück in Südkorea: Massenpanik bei Halloween-Feier in Seoul – 120 Todesopfer bestätigt

Update vom 29. Oktober, 20.14 Uhr: Bei dem Gedränge in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind nach jüngsten Angaben der Feuerwehr mindestens 120 Menschen getötet worden. Rund hundert weitere seien verletzt worden, hieß es in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in einer Mitteilung.

Update vom 29. Oktober, 19.25 Uhr: Bei der Tragödie am Rande von Halloween-Feierlichkeiten in Seoul sind mindestens 59 Menschen gestorben. Außerdem wurden 150 weitere Menschen verletzt. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf Behördenangaben.

Tragödie in Südkorea: Massenpanik bei Halloween-Feierlichkeiten in Seoul – Todesopfer befürchtet

Erstmeldung vom 29. Oktober: Seoul – Während Halloween-Feierlichkeiten in Südkoreas Hauptstadt Seoul ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Dabei haben laut ersten Erkenntnissen Dutzende Personen einen Herzstillstand erlitten. Die Polizei bestätigte einen Bericht der südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap aus der Nacht zu Sonntag (Ortszeit). Demnach mussten Notfallkräfte bei mindestens 50 Menschen Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Weitere Opfer seien in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht worden.

Zu den tragischen Ereignissen sei es in Itaewon gekommen, einem Ausgehviertel in Seoul. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol ordnete derweil an, dass weiteres Notfallpersonal in die betroffene Region entsendet werden soll. Zudem werden Krankenhausbetten für die Verletzten vorbereitet. Während der Tragödie befand sich Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon auf Besuch in Europa. Das Stadtoberhaupt hat laut Yonhap inzwischen seine sofortige Rückkehr angekündigt.

In Seoul hat sich während Halloween-Feierlichkeiten eine Tragödie ereignet. © Yonhap/dpa

Über die Unglücksursache wurden zunächst noch keine Details von offizieller Seite genannt. Der britische Guardian berichtet, dass laut Choi Cheon-sik von der nationalen Feuerwehrbehörde rund 100 Menschen als verletzt gemeldet worden seien. Man gehe auch von Todesopfern aus. Es habe einen wahren Ansturm am Samstagabend im Vergnügungsviertel Itaewon gegeben. Die Menschen hätten sich massenweise nahe dem Hamilton Hotel durch eine schmale Straße gedrängt. Dabei seien einige Menschen zu Tode gequetscht worden, meinte Choi weiter.

Auf Twitter kursieren Videos, die zeigen sollen, wie überfüllt die enge Gasse war, in der sich das Unglück ereignete:

Halloween-Feierlichkeiten in Seoul eskalieren – Massenpanik wegen prominentem Gast in einer Bar?

Laut einem örtlichen Polizeibeamten war es in den Straßen von Itaewon zu einer Massenpanik gekommen. Die Einzelheiten des Vorfalls würden noch untersucht, ergänzte er.

Nach Angaben mehrerer lokaler Medien war es zu dem Gedränge gekommen, nachdem zahlreiche Menschen in eine Bar in Itaewon geströmt waren. Dort sollte sich zu dem Zeitpunkt angeblich ein nicht identifizierter Prominenter aufhalten. (kh)