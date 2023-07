Tempolimit-Überraschung: Italien plant Änderung auf Autobahnen

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Italien prüft derzeit die Heraufsetzung des Autobahn-Tempolimits. Aktuell sind 130 Stundenkilometer erlaubt. Ein weiteres EU-Land hat die Lockerung bereits beschlossen.

Rom – Seit Jahren wird in Deutschland über ein Tempolimit diskutiert. Von einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Straßen würde nicht nur die Umwelt, sondern einer Studie zufolge auch die Wirtschaft profitieren. Doch während sich in der Bundesrepublik nur wenig in Sachen Tempolimit tut, sorgte kürzlich ein Vorstoß in zwei EU-Ländern für Aufsehen.

Änderung beim Tempolimit: Bisher Tempolimit 130 auf italienischen Autobahnen

In Bologna, Hauptstadt der italienischen Region Emilia-Romagna, gilt seit Anfang Juli flächendeckend eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde. „In Bologna werden wir etwas langsamer fahren und dafür sicherer sein“, hieß es in einer Mitteilung des Bürgermeisters Matteo Lepore. Stellenweise dürfen Verkehrsteilnehmende 50 oder 70 Kilometer pro Stunde fahren – etwa auf mehrspurigen Schnellstraßen.

Aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung in Italien außerorts 90 km/h Freilandstraßen 110 km/h Autobahnen 130 km/h

Auf Autobahnen in Italien gilt dagegen eine Höchstgeschwindigkeit von 130 – zumindest vorerst. Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini erwägt, das Tempolimit auf 150 Kilometer pro Stunde anzuheben. Bereits seit März wird die Anhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf einigen Autobahnen geprüft, berichtete die Tiroler Tageszeitung. Damit will sich Salvini ein Beispiel an deutschen Autobahnen nehmen, hieß es.

Italien will Tempolimit lockern: 150 Kilometer pro Stunde könnte auf Autobahn möglich sein

Die Lockerung des Tempolimits könnte an unfallarmen Autobahnabschnitten mit drei oder mehr Spuren kommen, zitierte die FAZ den Minister. Darüber berate Salvini aktuell mit den Betreibergesellschaften der Autobahnen.

Rätselhafte Verkehrszeichen: Zehn Schilder, deren Bedeutung nicht jedem klar ist Fotostrecke ansehen

Dem Minister zufolge gebe es die meisten Toten im Straßenverkehr auf Freilandstraßen, nicht auf Autobahnen. Das Tempolimit auf 150 Stundenkilometer könnte dauerhaft auf diesen Autobahnen angehoben werden:

A4 (Mailand-Brescia)

A26 (Genua Voltri-Gravellona Toce)

A14 (Bologna-Bari)

A30 (Caserta-Salerno)

Ob und wann die neue Höchstgeschwindigkeit gilt, ist noch unklar. In Tschechien steht die Erhöhung des Tempolimits auf Autobahnen bereits fest, meldete Auto Bild. Ab frühstens kommendem Jahr dürften Autofahrer auf rund 50 Kilometern Strecke 150 km/h fahren.

Italien und Tschechischen: Tempolimit von 150 km/h auf Autobahnen bahnt sich an

Mit ihrem Vorhaben heben sich Italien und Tschechischen deutlich von anderen Ländern ab. So gilt auf Autobahnen in Belgien eine maximale Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. In Österreich, Luxemburg und Frankreich darf der Tacho 130 Kilometer pro Stunde nicht überschreiten. Wer im Ausland geblitzt wird, muss teils mit hohen Bußgeldern rechnen.

Italien will das Tempolimit auf Autobahnen lockern. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hierzulande gilt auf Autobahnen dagegen „freie Fahrt“, es gilt lediglich eine Richtgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde. Dabei ist laut einer Umfrage im vergangenen Jahr die Mehrheit für ein Tempolimit in Deutschland. Aktivisten der Klima-Bewegung „Letzte Generation“ fordern sogar ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei eine schnelle Einführung eines Tempolimits für Autobahnen derzeit aber nicht möglich. (kas)