Vermisste Maddie McCann: Staatsanwaltschaft äußert sich - Weitere Vorwürfe gegen deutschen Verdächtigen

Von: Jennifer Lanzinger

15 Jahre nach dem Verschwinden der kleinen Maddie McCann im Portugal-Urlaub gehen die Ermittlungen gegen einen Deutschen weiter. Nun äußert sich die Staatsanwaltschaft.

Praia da Luz/Braunschweig - Das Verschwinden der kleinen Maddie McCann beschäftigt seit rund 15 Jahren nicht nur die Familie des Mädchens, auch zahlreiche Ermittler versuchen das Schicksal der kleinen Britin zu klären. Seit rund zwei Jahren ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft in Deutschland, ein Deutscher rückte in den Fokus der Ermittlungen. Doch kann dem 45-Jährigen eine Beteiligung an dem Verbrechen nachgewiesen werden? Nun äußert sich die Staatsanwaltschaft zum aktuellen Ermittlungsstand.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Brief Schlagzeilen gemacht, geschrieben worden sein soll er von einem 45 Jahre alten aktuell inhaftierten Deutschen. Darin beteuert Christian B. „fast nichts“ getan zu haben. Vor zwei Jahren, im Juni 2020, erklärte die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend, dass ein Deutscher in den mysteriösen Kriminalfall verwickelt sein könnte. Eine mögliche Beteiligung von Christian B. am Verbrechen an der kleinen Maddie McCann wird seitdem geprüft. Doch wann folgt der Durchbruch? Kann das Verschwinden der kleinen Maddie doch noch geklärt werden?

Wird seit 2007 vermisst: Maddie McCann verschwand in Portugal spurlos. (Archivbild) © Real Madrid Tv/dpa

Am 3. Mai jährt sich das Verschwinden des kleinen Mädchens aus Großbritannien bereits zum 15. Mal, nun geben deutsche Ermittler jedoch wenig Hoffnung auf eine schnelle Klärung des Falls. „Die Ermittlungen werden noch geraume Zeit in Anspruch nehmen“, sagte Hans Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig der Deutschen Presse-Agentur. Ein Ende der Untersuchungen sei derzeit nicht absehbar.

Vermisste Maddie McCann: Kann das Schicksal der kleinen Britin noch geklärt werden?

Während die Aufklärung im Fall Maddie weiter offen bleibt, dürfte der Verdächtige wegen anderer Vorwürfe schon bald erneut in den Fokus rücken. Gegen Christian B. werde - neben den Mordermittlungen - wegen weiterer Sexualstraftaten ermittelt, sagte der Braunschweiger Staatsanwalt Wolters. Dabei gehe es um zwei Missbrauchsfälle und drei Vergewaltigungsvorwürfe. Diese Ermittlungen sollen Wolters zufolge schon bald abgeschlossen sein. Voraussichtlich noch im Mai wollen die Strafverfolger dazu informieren.