„Soko Kitzbühel“-Star nach Kinderpornografie-Skandal verurteilt – er darf trotz Bewährung verreisen

Von: Josefin Schröder

Im Prozess gegen Florian Teichtmeister in Wien ist das Urteil gefallen. Der Schauspieler muss sich wegen Besitz und Herstellung tausender Kinderpornos verantworten.

Update vom 5. September, 16.35 Uhr: Mit einem relativ milden Urteil ist der Kinderpornografie-Prozess gegen den österreichischen Schauspieler Florian Teichtmeister (43) zu Ende gegangen. Der aus Fernsehen, Film und Theater bekannte Darsteller wurde am Dienstag im Wiener Landgericht schuldig gesprochen, Zehntausende Dateien mit Darstellungen von Kindesmissbrauch besessen und durch Weiterbearbeitung hergestellt zu haben. Das Schöffengericht verhängte eine zweijährige Gefängnisstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Teichtmeister darf laut Gesetz während seiner Bewährungszeit auch ins Ausland reisen, sagte Anwältin Astrid Wagner dem Portal OE24.de. Sofern er keine Termine verpasst.

Der Schauspieler muss sich außerdem Therapien unterziehen und regelmäßig Drogentests abliefern. Falls er diese Auflagen verletzt, droht ihm die Unterbringung in einem Zentrum für psychisch kranke Täter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Er spielte in „Soko Kitzbühel“ und „Kommissar Rex“: Prozess gegen Schauspieler Florian Teichtmeister gestartet

Erstmeldung vom 5. September, 11.50 Uhr: Wien – Mehrere Bodyguards begleiten den Schauspieler an Dienstagmorgen vor das Landesgericht in Wien. Mit dabei ist auch sein Anwalt Rudi Mayer, berichtet Heute-Gerichtsreporter Christian Tomsits. Der Medienandrang sei gewaltig, auch die Polizei sei verstärkt vor Ort, teilweise in Zivil. Es wird mit einem großen Interesse der Öffentlichkeit, sowie Demonstranten gerechnet. Laut der Nachrichtenagentur dpa haben sich einige schon in der Nähe des Gerichts mit einer Galgen-Attrappe eingefunden. Ihr Motto: „Hände weg von unseren Kindern“.

Der 43-Jährige, Ensemble-Mitglied des Wiener Burgtheaters und bekannt aus Fernsehserien wie „Soko Kitzbühel“ und „Kommissar Rex“, soll insgesamt 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen besessen und hergestellt haben. In dem Zeitraum von Februar 2008 bis zum Sommer 2021 soll sich Teichtmeister verbotenes Missbrauchsmaterial beschafft und auf mehreren Geräten – zwei Smartphones, zwei Laptops, einem Desktop und drei externen Festplatten – gespeichert haben. Insgesamt handele es sich um rund 23 Terabyte Material.

Verdacht der Kinderpornografie: Schauspieler soll 76.000 Dateien besessen und hergestellt haben

Der Wiener Schauspieler Florian Teichtmeister steht wegen des Besitzes und der Herstellung von kinderpornografischen Dateien vor Gericht. © Florian Wieser/APA/dpa

Der eigentliche Gerichtstermin wegen Besitz von Kinderpornografie war bereits für Februar angesetzt. Teichtmeister sagte die Verhandlung aus gesundheitlichen Gründen jedoch ab. Laut dem Spiegel protestierten damals Demonstranten vor Gericht wegen der vergleichsweise milden Strafen in Österreich im Fall von Kindesmissbrauch. Nachdem es im Februar nicht zum Prozess gekommen war, beauftragte der Richter einen Datenforensiker mit der Auswertung des beschlagnahmten Materials. Dieser stellte fest, dass Teichtmeister 34.696 Dateien verändert hatte. Er hatte sie bearbeitet, gewalttätige Textbeiträge hinzugefügt, Collagen, Diashows und Videosequenzen erstellt. Damit wird der Österreicher nun verdächtigt, Kinderpornografie besessen und hergestellt zu haben. Zusätzlich muss er sich am Dienstag nicht nur vor einem Einzelrichter, sondern vor einem Schöffensenat verantworten.

Wiener Schauspieler drohen bis zu drei Jahren Haft: Fritz-Anwalt vertritt Teichtmeister

„Seit 2008 hat er mehrere Hundert bis mehrere Tausend Dateien pro Jahr gespeichert. 47.500 Dateien betreffen Opfer zwischen null bis 14 Jahren, ein kleiner Teil waren Darstellungen von über 14-Jährigen“, wird die Staatsanwältin Julia Kalmar von Heute-Reporter Tomsits zitiert. Kalmar wirft dem Angeklagten „pädo-sadistische“ Fantasien vor.

Im Fall einer Verurteilung drohen dem Schauspieler bis zu drei Jahre Haft. Auch eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum, also einer Psychiatrie für Straftäter sei möglich, so Heute. Anwalt Rudi Mayer, der auch schon Josef Fritzl vertrat, gibt an, dass sich sein Mandant schuldig bekennen wird. Eine bedingte Haftstrafe sei sein Ziel, die Einweisung in eine Psychiatrie möchte er verhindern. Im Laufe der bisherigen Verhandlung gab der Verteidiger an, Teichtmeister leide an einer Pornografie-Sucht. (Josefin Schröder)