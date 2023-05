Neun Tote nach Amoklauf in Einkaufszentrum in Texas: „Reinstes Chaos, Menschen schrien um Hilfe“

Von: Kilian Bäuml

Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum in Texas wurden mehrere Personen getötet und verletzt. Der Täter konnte noch vor Ort von einem Polizisten ausgeschaltet werden.

Update vom 07. Mai um 13.48 Uhr: Nach dem Amoklauf in einem Einkaufzentrum in Allen im US-Bundesstaat Texas liegen weiterhin sieben Personen im Krankenhaus. Davon sollen drei in einem kritischen Zustand sein. Der jüngste Verletzte soll fünf Jahre, der älteste 61 Jahre alt sein. Derweil bleiben die Hintergründe der Tat weiter unklar. Die Geschehnisse werden von Zeugen als „das reinste Chaos“ beschrieben. „Die Menschen schrien um Hilfe, riefen nach Krankenwagen, während Polizisten vorbeifuhren und nach dem Schützen suchten“, sagte ein Zeuge den Dallas Morning News.

Nach Schüssen in einem Einkaufszentrum brach Chaos aus, der mutmaßliche Schütze konnte jedoch schnell ausgeschaltet werden. © Tian Dan/dpa

Auf Videos des Angriffs ist ein schwarz gekleideter Mann zu sehen, der auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums aus einem silbernen Auto steigt und offenbar zunächst auf Personen auf dem Bürgersteig schießt. Zeugen berichteten, dass er möglicherweise eine kugelsichere Weste getragen habe. Andere Zeugen erinnern sich daran, dutzende Schüsse gehört zu haben.

Bei dem Einkaufszentrum handelt es sich um ein weitläufiges Outlet mit rund 120 Geschäften und Restaurants. Der Ort Allen liegt etwa 40 Kilometer von Dallas entfernt und hat mehr als 100.000 Einwohner. In den USA sind Waffen leicht erhältlich, deshalb sind Angriffe mit Schusswaffen in den USA schon lange ein Problem.

Amoklauf in Texas – neun Tote und sieben Verletzte nach Schüssen in Einkaufszentrum

Erstmeldung vom 07. Mai um 08.43 Uhr: Allen – In einem Einkaufszentrum in Allen, einem Vorort von Dallas, kam es am Samstag (06. Mai) zu einem Amoklauf mit mehreren Toten und Verletzten. Der Schütze hatte am Nachmittag auf die Besucher des Einkaufszentrums geschossen und bereits am Tatort sieben Personen getötet, wie Feuerwehrchef Jonathan Boyd mitteilte. Neun weitere Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, zwei von ihnen erlagen dort ihren Verletzungen. Wie der US-amerikanische Nachrichtensender CNN berichtet, seien einige der Opfer erst fünf Jahre alt.

Gegen 15:30 Uhr Ortszeit sollen die ersten Schüsse im Einkaufszentrum „Allen Premium Outlets“ gefallen sein. Nach Angaben des Polizeichefs Brian Harvey hielt sich zu dieser Zeit aufgrund eines anderen Falls bereits ein Polizist vor Ort auf. Dieser Polizist habe die Schüsse bemerkt, den Tatverdächtigen getötet und anschließend den Rettungsdienst gerufen.

Nach Schüssen in einem Einkaufszentrum in Texas wurden alle Geschäfte von Polizisten durchsucht. © LM Otero/dpa

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, bezeichnete den Schusswaffenangriff als „unaussprechliche Tragödie“. Wie ein Vertreter des Weißen Hauses mitteilte, wurde auch der US-Präsident Joe Biden bereits über den Vorfall im Einkaufszentrum informiert.

Polizei durchsucht Geschäfte nach Amoklauf in Eiskaufzentrum in Texas – chaotische Szenen

Zunächst gingen die Behörden davon aus, dass es möglicherweise einen zweiten Schützen geben könnte, teilte CNN mit. Deshalb durchkämmten Polizisten die Geschäfte des Einkaufszentrums. Auf Fotos und Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Besucher und Angestellten voller Angst zu den Parkplätzen eilen. Inzwischen teilte Harvey mit, dass die Polizei von einem Einzeltäter ausgeht.

Jaynal Pervez, ein Vater, der nach einem Anruf seiner Tochter aus dem Einkaufszentrum dorthin geeilt war, sagte CNN: „Nirgendwo ist es mehr sicher. Ich weiß nicht, was ich tun soll.“ Dem Sender CBS sagte Pervez später, auf dem Parkplatz hätten sich chaotische Szenen abgespielt. „Schuhe lagen herum, die Handys von den Leuten lagen auf der Straße.“

Amoklauf in Eiskaufzentrum in Texas – immer wieder Angriffe mit Schusswaffen

In den USA gibt es immer wieder Schusswaffenangriffe mit vielen Verletzten und Toten. In dem Land gibt es mehr Schusswaffen als Einwohner. 2021 starben etwa 49.000 Menschen durch den Einsatz von Schusswaffen, 2020 waren es 45.000.

Laut der Website Gun Violence Archive gab es in diesem Jahr bereits mehr als 195 Schusswaffenangriffe, bei denen vier oder mehr Menschen verletzt oder getötet wurden. Doch auch in Deutschland kommt es immer wieder zu Angriffen mit Schusswaffen, wie bei einem Amoklauf in Hamburg im März. (kiba/dpa)