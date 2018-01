News-Ticker: Hochwassergefahr in vielen Städten weiter akut

Verschiedene Sturmtiefs haben in Deutschland und Europa für große Schäden gesorgt. Städte an Flüssen müssen auch am Wochenende bangen.

Eine Kaltfront mit heftigen Winden, kräftigem Regen und möglichen kurzen Gewittern zieht vom Westen aus über Deutschland.

Orkanartige Böen sind am Mittwochmorgen mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde über den Westen Deutschlands gefegt.



Straßen wurden überflutet, Bäume stürzten um und Dächer wurden abgedeckt.

Mancherorts wurden Zoos und Skigebiete geschlossen.

Es kam zu ersten Unfällen und Straßensperrungen, ein Zug entgleiste.

In anderen europäischen Ländern heißt das Sturmtief „Eleanor“.

In Frankreich forderte das Sturmtief ein Todesopfer, 15 weitere Menschen seien verletzt.

In Kaufingen löste das Unwetter eine Flutwelle aus.

In Spanien wurde zwei Menschen von einer Welle erfasst und getötet.

06:46 Uhr:

Die Pegelstände des Rheins sind in der Nacht zum Samstag in Nordrhein-Westfalen weiter geklettert. In Köln lag die Marke am frühen Morgen bei rund 7,80 Metern, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mitteilte. Experten rechneten für Sonntag mit 8,30 bis 8,80 Metern in der Rheinmetropole. Das würde das vorläufige Aus für den Schiffsverkehr bedeuten. Die kritische Marke dafür liegt bei 8,30 Metern, dann darf kein Schiff mehr fahren.

Auch in Düsseldorf stieg der Pegelstand in der Nacht auf 7,25 Meter. Die Stadt ergriff am Freitag weitere Maßnahmen zum Schutz der Altstadt. So sei eine Schutzwand am sogenannten alten Hafen errichtet worden. Damit soll verhindert werden, dass Wasser in den Altstadtbereich vordringen kann. Auch die Feuerwehr bereitete sich auf mögliche Einsätze vor. Gefahr für Menschen bestehe bisher nicht.

Das waren die News vom 5. Januar 2018

9:23 Uhr: An der Mosel ist der Wasserstand am Pegel Trier in der Nacht zum Freitag über die kritische Acht-Meter Marke gestiegen. Das seien fünf Meter über normal, sagte Holger Kugel vom Hochwassermeldezentrum Mosel in Trier. In Kürze werde das Wasser bei 8,50 stehen und über den Tag weiter leicht ansteigen. Dies bedeutet, dass mehrere Gemeinden entlang der Mosel vom Hochwasser betroffen sein werden. „Wir haben gestern schon die Tankstelle in Ufernähe abgebaut“, sagte Ortsbürgermeister Arno Simon in Ürzig. Da stehe das Wasser nun bereits.

Beim Hochwassermeldezentrum in Trier gehen derzeit zahlreiche Anrufe von besorgten Bürgern ein. „Die Anrufe kommen von der gesamten Mosel“, sagte Kugel. Die Menschen wollten wissen, ob sie räumen sollten oder nicht. „Oft hängt das von 20 bis 30 Zentimetern ab. Ich sage immer: „Räumt lieber!“.

6.55 Uhr: In der Stadt St. Blasien im Schwarzwald gab es in der Nacht zu Freitag Überschwemmungen und Erdrutsche. Das teilte die Polizei im baden-württembergischen Freiburg mit. In dem Ort im Landkreis Waldshut seien die Häuser eines kompletten Straßenzugs vorsorglich evakuiert worden. Rund 100 Anwohner wurden in eine Turnhalle gebracht worden. Die meisten konnten im Laufe der Nacht zurück in ihre Häuser. Rettungskräfte seien mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Häuser seien durch Erdrutsche bedroht, hieß es. Am Abend hatte die Polizei gewarnt: „Es besteht die Gefahr einer Katastrophe.“ Die Annahme sei im Laufe der Nacht relativiert worden, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

6.25 Uhr: Starker Regen, Sturm und Tauwetter haben in Bayern zu einem weiteren Anstieg der Pegelstände und Überschwemmungen geführt. Im Allgäu sei der Boden mittlerweile stark durchfeuchtet und nicht mehr aufnahmefähig, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Rettungskräfte mussten mehrfach wegen überfluteter Straßen, vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume ausrücken. Besonders stark waren die Gemeinden Grünenbach und Weiler-Simmerberg im Landkreis Lindau betroffen. Auch im südlichen Oberallgäu kam es zu Schäden. Aus Franken und Niederbayern meldeten die Beamten in der Nacht zum Freitag mehrere Straßen, die überflutet waren.

5.59 Uhr: Der erste Sturm des neuen Jahres hat nach ersten Schätzungen dreistellige Millionenschäden hinterlassen. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) geht davon aus, dass das Tief „Burglind“ in der Bundesrepublik deutlich weniger als eine halbe Milliarde Euro Schaden verursacht hat. Damit wäre „Burglind“ zwar ein schwerer, aber kein Rekordsturm gewesen. Das Ranking der fünf schwersten Winterstürme der vergangenen 20 Jahre wird noch immer von „Kyrill“ angeführt, wie der Verband mitteilte. Der verheerende Sturm hatte 2007 versicherte Sachschäden in Höhe von über zwei Milliarden Euro hinterlassen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten „Lothar“ im Jahr 1999 mit umgerechnet 800 Millionen Euro und „Jeanett“ 2002 mit 760 Millionen Euro Schaden.

Das geschah am Donnerstag, den 4. Januar

20.26 Uhr: Frankreich ist auch am Tag nach dem Durchzug des Sturmtiefs „Eleanor“, das in Deutschland „Burglind“ hieß, nicht zur Ruhe gekommen. Zwei weitere Menschen starben, wie ein Sprecher des Zivilschutzes bestätigte. Zudem wurde ein Feuerwehrmann am Donnerstag bei einem Einsatz vom Wasser fortgerissen. Auf Korsika brachte die Feuerwehr vom Sturm angeheizte Wald- und Gebüschbrände am Donnerstag unter Kontrolle.

Der Feuerwehrmann wurde im Alpen-Département Savoie mitgerissen, als er eine Familie retten wollte, die sich wegen schnell steigenden Wassers auf das Dach ihres Fahrzeugs geflüchtet hatte. Am Abend suchten noch zahlreiche seiner Kollegen nach ihm.

+ Im französischen Auvergne-Rhône-Alpes hat das Sturmtief schwere Schäden hinterlassen. © dpa Im Verwaltungsbezirk Isère im Südosten des Landes starb eine 93-Jährige in ihrem überfluteten Haus. Im Bezirk Savoie wurde unter abgerutschten Schneemassen ein toter Mann um die 50 gefunden. Schon am Mittwoch war ein 21-jähriger Ski-Urlauber in den französischen Alpen von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. In Teilen der französischen Alpen galt am Donnerstag die höchste Lawinen-Warnstufe, für ein gutes Dutzend Départements gab es am Abend noch Warnungen vor Überflutungen.

11.33 Uhr: Die Regenfälle der vergangenen Tage haben die Pegelstände an Flüssen wie Rhein und Mosel ansteigen lassen und erste Gegenmaßnahmen der Behörden ausgelöst. Die Schifffahrt auf der Mosel wurde nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts im rheinland-pfälzischen Koblenz in der Nacht zum Donnerstag komplett eingestellt.

Städte wie Köln begannen bereits am Mittwoch mit ersten Flutvorbereitungen. Nach Angaben der Hochwasserzentralen war unter anderem entlang des Rheins in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auch in den nächsten Tagen mit weiter steigenden Pegeln zu rechnen, vielerorts wurden erste Warnschwellen erreicht. Die Gefahr schwerer Überflutungen bestand demnach bislang aber nicht.

+ In Hannover drückt das Wasser auf die Straßen. © dpa

In Köln etwa begannen Mitarbeiter der Stadt damit, bestimmte ufernahe Straßen und Plätze für den Verkehr zu sperren und von parkenden Autos zu räumen. Auch die Stadt Düsseldorf ergriff erste Maßnahmen. Der rheinland-pfälzische Hochwassermeldedienst rechnete nach eigenen Angaben damit, dass im Rheinabschnitt bei Maxau ab Freitagmittag ein Wasserstand erreicht wird, ab dem auch dort der Schiffsverkehr eingestellt werden muss. Auch an vielen anderen Flüssen bundesweit stiegen die Pegel nach Angaben der Behörden an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für den Süden am Donnerstag weiterhin anhaltende und ergiebige Niederschläge voraus. Außerdem sollte es stürmisch bleiben.

6.29 Uhr: Auf einen sehr stürmischen Tag folgt eine vergleichsweise ruhige Nacht: Vereinzelt meldeten Polizeistellen in Deutschland umgeknickte Bäume, die Straßen blockierten - dabei blieb es aber. „Es hat sich alles beruhigt“, sagte ein Sprecher am frühen Donnerstagmorgen in Mainz. Die Polizei in Göttingen sprach von einer „Entspannung“ in der Nacht. Am Mittwochabend hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Unwetterwarnungen vor Orkan und orkanartigen Böen vorerst aufgehoben. Es könne aber noch Sturmböen geben, sagte ein DWD-Meteorologe.

Außerdem mussten sich viele Regionen weiterhin auf anhaltenden Regen und Tauwetter einstellen. In mehreren Bundesländern rechnete die Feuerwehr noch mit steigenden Pegelständen der Flüsse. Polizeistellen berichteten in der Nacht auf Donnerstag in verschiedenen Regionen vereinzelt von überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. In niedersächsischen Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) etwa hatte es laut Polizei am Abend Überflutungen gegeben.

Das geschah am Mittwoch, den 3. Januar

21:28 Uhr: Durch das Sturmtief "Eleanor" sind am Mittwoch in Spanien zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Paar sei im Baskenland auf einem Deich von einer riesigen Welle erfasst worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Eine dritte Person, die bei dem Unglück zwischen den Städten Deba und Mutriku ins Wasser fiel, sei lebend gerettet worden. Wegen der Sturmböen galt eine Unwetterwarnung für die nordspanische Küste, wo die Wellen eine Höhe von fünf bis sechs Metern erreichten.

17.21 Uhr: Wie msn.com mitteilt, wappnet sich die Stadt Köln gegen eine drohenden Überflutung. Demnach sollte in Rodenkirchen am Mittwochnachmittag ein 4,70 Meter großes Hubtor aus dem Boden gefahren werden, um bei einer Überflutung des Rheins das Wasser aus dem Stadtteil halten zu können. Ob auch für die Altstadt Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen werden müssten, sei derzeit noch unklar.

16.49: Im Sturmtief „Burglind“ ist in Niedersachsen eine Windkraftanlage umgestürzt. Menschen seien bei dem Vorfall am Mittwoch in Volksdorf nicht verletzt worden, teilte Polizeisprecher Axel Bergmann mit. „Die Anlage stand in ausreichender Entfernung von Häusern, so waren keine Menschen gefährdet“, sagte er.

Auslöser sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, erklärte Bergmann. So habe sich die Anlage nicht in den Wind drehen können. Nach ersten Erkenntnissen sei zunächst ein Rotorblatt abgebrochen. „Dann stürzte durch die Sturmbelastung der gesamte Turm um“, sagte Bergmann. Das Windrad sei rund 70 Meter hoch gewesen, hatten die „Schaumburger Nachrichten“ zuvor über Twitter gemeldet.

+++ Das etwa 70 Meter hohe Windrad in Volksdorf ist soeben umgestürzt. Der Bereich ist abgesperrt. +++ — Schaumburger Nachrichten (@sn_online) 3. Januar 2018

16.45 Uhr: Wegen des heftigen Sturmes sind in den Niederlanden zum ersten Mal alle fünf Sturmflutwehre geschlossen worden. „Das hat es noch nie zuvor gegeben“, twitterte die Wasserbehörde am Mittwoch. Um Überschwemmungen bei extremem Hochwasser zu verhindern, wurden die massiven Wehre geschlossen.

Die „Oosterscheldekering“ in der südwestlichen Provinz Zeeland ist das größte und bekannteste Wehr der Niederlande. Es ist neun Kilometer lang und wird bei Hochwasser ab drei Meter vorsorglich geschlossen. Zuletzt war das bei einem Herbststurm 2014 notwendig. Auch die großen Wehre an der Ijssel, der Maas und am Ijsselmeer wurden geschlossen.

Gut ein Drittel der Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel. Bei Hochwasser drohen gut 60 Prozent des Landes überflutet werden. Dagegen soll ein ausgeklügeltes System von Deichen, Dämmen, Kanälen und den Sturmflutwehren schützen.

15.50 Uhr: Wie HNA berichtet, hat es die Region bei Kaufungen besonders schlimm getroffen: Dort wurde durch den starken Regen eine Flutwelle ausgelöst. Es drohen Hochwasser, Keller laufen voll. Bäume versperren die Straßen in Nordhessen und Südniedersachsen. Weitere Informationen finden Sie auf hna.de.

Sturmtief „Burglind“ wütet auch in anderen europäischen Ländern - dort als „Eleanor“

14.52 Uhr: Durch das Sturmtief "Eleanor", das in Deutschland unter dem Namen "Burglind" Schäden verursachte, sind am Mittwoch in Frankreich ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt worden. Eklin Skifahrer sei auf einer Piste in Morillon in den französischen Alpen von einem Baum erschlagen worden, teilte die Polizei mit. Darüber hinaus seien nach einer vorläufigen Bilanz 15 Menschen durch den Sturm verletzt worden, vier von ihnen schwer, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes der Nachrichtenagentur AFP. Sie wurden zum Teil von umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Gegenständen getroffen.

Die Regionalflughäfen in Straßburg und Basel-Mülhausen-Freiburg im Grenzgebiet zu Deutschland wurden wegen des Sturms vorübergehend gesperrt, wie die Betreiber mitteilten. Auch der Eiffelturm in Paris wurde wegen Windböen von bis zu hundert Stundenkilometern geschlossen.

Rund 200.000 Haushalte vor allem im Norden Frankreichs waren nach Angaben der Behörden ohne Strom. In Deutschland wurden wegen des Sturmtiefs auf mehreren Abschnitten Fernverkehrsstrecken der Bahn gesperrt.

Sturmtief „Burglind“: Deutscher Wetterdienst mahnt zur Vorsicht

11.49 Uhr: Auch in anderen europäischen Ländern sorgte das Tief - dort heißt es „Eleanor“ - für Behinderungen. Der Luftverkehr an den Flughäfen Basel-Mulhouse-Freiburg und Straßburg im Elsass wurde vorläufig eingestellt. Das sagte ein Sprecher der französischen Luftfahrtbehörde DGAC am Vormittag. In Frankreich, Irland und Großbritannien waren Tausende Haushalte ohne Strom. Der Regionalverkehr im Elsass wurde als Vorsichtsmaßnahme eingestellt.

In Cuxhaven wurde die einzige Insel-Fährverbindung nach Helgoland vorsorglich eingestellt. Einige Urlauber seien bereits am Dienstag abgereist, andere würden zurück fliegen oder länger bleiben, sagte eine Sprecherin auf der Hochseeinsel. Früher abgereist sind auch einige Gäste auf der Insel Wangerooge. Dort fielen wegen Hochwasser zwei Fähr-Verbindungen vom und zum Festland aus.

Die Polizei appellierte an Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor umherfliegenden Gegenständen und umstürzenden Bäumen. „Die Böden sind durch den Regen der vergangenen Tage durchnässt, Bäume kippen leichter um“, sagte der DWD-Meteorologe Robert Hausen. In Wäldern solle man sich lieber nicht aufhalten. Es könne noch bis in die Nacht zum Donnerstag gefährliche Sturmböen geben.

Zahlreiche Einsätze: Umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer und Unfälle

11.14 Uhr: "Burglind" hat mit seinen orkanartigen Böen auch Dächer abgedeckt. Im rheinland-pfälzischen Sinzig-Bad Bodendorf hob eine Windhose ein Stalldach ab und schleuderte es auf eine Hauptstraße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dadurch seien etwa 14 geparkte Autos, eine Fotovoltaikanlage und mehrere angrenzende Häuser beschädigt worden. Der Schaden werde auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Im nordrhein-westfälischen Mönchengladbach wehte "Burglind" das Dach einer Lagerhalle herunter. Die Halle musste von der Feuerwehr gesperrt werden.

10.48 Uhr: Sturmtief „Burglind“ hat in Unterfranken für knapp 50 Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. In den Morgenstunden seien bei der Einsatzzentrale nahezu im Minutentakt Notrufe eingegangen, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Auf der Autobahn 3 war auf Höhe der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff ein entwurzelter Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Ein Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem mit 15 Tonnen Metallrohren beladenen Sattelzug gegen das Geäst. Der Fahrer blieb unverletzt.

Im Landkreis Main-Spessart war die Staatsstraße 2435 zwischen Steinbach und Wiesenfeld wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt. In der Rhön wurden in mehreren Orten aufgrund der großen Niederschlagsmengen Straßen und Gehwege überschwemmt. Im Stadtgebiet Aschaffenburg stürzten mehrere Bäume um.

Gefährlicher #Orkan #Burglind bringt in den nächsten Stunden Sturm- und Orkanböen um 140 km/h in den Bergen und um 120 km/h bis in tiefe Lagen: Tipp besonders bei aufkommendem Regen und Gewittern, wird es am heftigsten. Berge, Bäume und Baugerüste etc. meiden! pic.twitter.com/MwbSX2ZXg1 — ZDF heute (@ZDFheute) 3. Januar 2018

Orkanartige Böen: Zoos und Skigebiete schließen wegen Tief „Burglind“

9.57 Uhr: Ausgerechnet in den Ferien haben mehrere Zoos in Bayern am Mittwoch geschlossen - wegen Tief „Burglind“. „Zur Sicherheit von Besuchern, Tieren und Mitarbeitern haben wir entschieden, den Tierpark heute nicht zu öffnen“, teilte der Direktor des Münchner Tierparks Hellabrunn mit. „Bei orkanartigen Böen besteht beim alten Baumbestand Hellabrunns eine starke Gefahr vor herunterfallenden Baumteilen. Gefährliche Tiere wie Großkatzen und Bären bleiben in ihren Ställen.“ Auch der Augsburger Zoo teilte mit, dass er aufgrund der aktuellen Wetterwarnung geschlossen bleibe.

Die Betreiber der Zugspitzbahn teilten mit, dass die Zahnradbahn ausschließlich zwischen den Zugspitzbahnhöfen Garmisch-Partenkirchen und Eibsee verkehrt - auf Deutschlands höchsten Berggipfel geht es aber nicht. Auch das Skigebiet Garmisch-Classic bleibe geschlossen. Andernorts könnten ebenfalls Liftanlagen wegen des drohenden Sturms den Betrieb einstellen, hieß es in einer Mitteilung weiter.

9.34 Uhr: In der Region Aachen sorgte der Sturm „Burglind“ für einen Dauereinsatz von Polizei und Feuerwehr. Am häufigsten wurden die Rettungskräfte wegen umgestürzter Bäume, herabgefallener Äste sowie umherfliegender Mülltonnen und Verkehrsschilder alarmiert. Allein zwischen 05.00 Uhr bis 05.50 Uhr am Mittwochmorgen gingen bei der Polizeileitstelle in Aachen knapp 250 witterungsbedingte Notrufe ein. Auch in Rheinland-Pfalz sorgten unter anderem umgestürzte Bäume und vollgelaufende Gullys für Verkehrsbehinderungen.

8.45 Uhr: „Burglind“ hat auch Hessen kräftige Böen beschert und den Verkehr teilweise lahmgelegt. Vielerorts stürzten Bäume um und behinderten den Verkehr. Bei Limburg fiel ein Baum auf die Oberleitung der Bahn und bremste Züge auf der Strecke Limburg-Frankfurt aus. Das Polizeipräsidium Westhessen registrierte zahlreiche umgestürzte Bäume. Es gingen laufend Meldungen ein, vor allem für den Rheingau, Hochtaunus und Limburg, sagte ein Sprecher. Die Polizei riet auch über den Kurznachrichtendienst Twitter, vorsichtig zu sein, gerade bei Fahrten durch Waldgebiete.

Sturmtief „Burglind“: Ein Regionalzug prallte gegen einen entwurzelten Baum

+ Ein Regionalzug steht in Selm neben den Schienen. Im südlichen Münsterland ist er gegen einen entwurzelten Baum geprallt. © dpa 8.05 Uhr: Ein Regionalzug ist in Selm im südlichen Münsterland gegen einem entwurzelten Baum geprallt. Der Zug sei am Mittwochmorgen teilweise aus den Schienen gesprungen, verletzt worden sei aber niemand, sagte ein Bahnsprecher. Die Bergung auf der Strecke zwischen Lünen und Lüdinghausen dauere an.

7.10 Uhr: Heftige Orkanböen haben am Mittwochmorgen in Rheinland-Pfalz zahlreiche Bäume umgeworfen. Viele Straßen waren blockiert, vor allem in der Eifel und im Hunsrück. Alle Einsatzstellen seien am Rotieren, sagte eine Polizeisprecherin. Einen Überblick über das Ausmaß der Schäden gab es zunächst nicht. „Ich glaube, wir werden diese Bäume heute nicht mehr zählen können.“ Es seien einfach zu viele, erklärte die Sprecherin. Sie rechnete mit erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Auch in Rheinhessen sorgte der Sturm für Schäden. Bei Wörrstadt stürzte ein Baum auf die Autobahn 63.

Das #Sturmtief #Burglind fegt mit starken Böen von bis zu 140 km/h über NRW hinweg. Viel Arbeit für die Feuerwehren im Lande, wie in #Mülheim -Ruhr (Foto) durch den #Sturm. Die Wetterdienste im Land warnen weiter vor den Gefahren durch das #Unwetter. ⚠️ Fahren Sie vorsichtig! pic.twitter.com/WmjvhezR1V — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) January 3, 2018

6.30 Uhr: Orkanartige Böen sind am Mittwochmorgen mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde über den Westen Deutschlands gefegt. In Nordrhein-Westfalen kam es zu vielen Verkehrsbehinderungen durch Tief „Burglind“. Laut Polizei standen etwa Straßen in Essen und Mülheim unter Wasser, Gegenstände flogen umher. Ein umgestürzter Baum blockierte die wichtige Regionalbahnlinie zwischen Aachen und Düsseldorf. Auch auf den Autobahnen A44 zwischen Jülich und Aldenhoven und auf der A59 bei Duisburg kam es laut WDR und Radio Duisburg zu Behinderungen. Auf der A44 stürzte ein Hochsitz auf die Fahrbahn. Die Polizei in NRW bat Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor umherfliegenden Gegenständen und umstürzenden Bäumen. „Die Böden sind durch den Regen der vergangenen Tage durchnässt, Bäume kippen leichter um“, sagte der DWD-Meteorologe Robert Hausen in der Nacht zum Mittwoch. Vor allem in Wäldern solle man sich am Mittwoch lieber nicht aufhalten.

Unwetter könnte „rasend schnell“ ablaufen

Ab vier Uhr waren auch im Saarland und Rheinland-Pfalz orkanartige Böen zu erwarten. Das Ganze sollte laut Hausen „rasend schnell“ vorbeigehen. „Es gibt kurze, heftige Böen.“

Für den Südwesten von Nordrhein-Westfalen, das westliche Rheinland-Pfalz und große Teile des Saarlandes hatte der Deutsche Wetterdienst für den Zeitraum zwischen 4.30 Uhr und 7 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Man sollte Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten.

Heute im Südwesten und Süden sowie an der Nordsee schwerer #Sturm, regional auch im Flachland #Orkanböen! Dazu schüttet es wie aus Kübeln. Am Nachmittag in der Südhälfte und Landesmitte #Schauer und #Gewitter, dabei nimmt der #Wind langsam ab. #Wetter

https://t.co/eMGsxsgIGc pic.twitter.com/W9EuTkQpPP — wetteronline.de (@WetterOnline) January 3, 2018

Am Vormittag sollte die Kaltfront in Richtung südliches Hessen, Baden-Württemberg und Bayern weiterziehen. Der Wind dürfte laut Hausen Spitzengeschwindigkeiten zwischen 100 und 130 Stundenkilometern erreichen. Die Unwettergefahr nehme im Laufe des Vormittags vom Westen aus ab, so der Meteorologe. An der Nordseeküste könne es am späten Vormittag orkanartige Böen geben.

Ganztägig wird im Alpenvorland in Höhenlagen ab 1500 Metern vor Orkanböen gewarnt. In Hochlagen im Harz und auf dem Fichtelberg im Erzgebirge gilt das bis Donnerstagmorgen.

Durch Windböen umgestürzte Bäume sorgen immer wieder für Beeinträchtigungen auf den Schienen. Die Deutsche Bahn beobachtet die Wetterlage genau, wie ein Sprecher in Frankfurt am Main am Dienstag sagte. Bundesweit stünden etwa an mehreren Standorten Reparaturtrupps und -fahrzeuge bereit, um Sturmschäden an Oberleitungen zu beseitigen.

dpa/js

