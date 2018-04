Auto in Münster rast in Menschenmenge: Mehrere Tote - verdächtiger Gegenstand gefunden

In der Altstadt von Münster hat sich wohl ein Anschlag ereignet, als ein Auto in eine Menschenmenge raste. Es gab mehrere Tote. Alle Informationen im News-Ticker.

War es ein Anschlag? In Münster ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast.

Dabei hat es wohl mindestens vier Tote gegeben, weitere Personen schweben in Lebensgefahr.

Die Polizei hält die Bevölkerung dazu an, den Einsatzort vorerst zu meiden.

Der Fahrer des Wagens hat nach Polizeiangaben Selbstmord begangen.

18.36 Uhr: Bei der verdächtigen Tasche im Tatfahrzeug könnte es sich unter Umständen um eine Sprengvorrichtung halten. Das berichtet ntv. Die Polizei will wohl in Kürze einen Roboter zur genaueren Untersuchung einsetzen.

18.28 Uhr: Für den Nachmittag war im Zentrum von Münster eine Kundgebung einer kurdischen Vereinigung angemeldet. Vereinzelt werden nun Spekulationen laut, ob ein möglicher Zusammenhang besteht. Bisher hat die Polizei laut eines Sprechers darüber jedoch keine Kenntnis.

18.08 Uhr: „Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung“, sagte Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe am Samstag vor Journalisten. Er dankte den Einsätzkräften für ihre Arbeit.

+ Fahrzeuge der Feuerwehr in der Münsteraner Altstadt. © dpa / -

18.04 Uhr: In dem Kleinlastwagen, der in Münster in eine Menschenmenge gesteuert wurde, hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Deshalb sei der Tatort weiträumig abgesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Münster. Um was für einen Gegenstand es sich handele und ob davon eine Gefahr ausgehe, müsse nun geklärt werden.

Laut Polizei gibt es Gerüchte, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien könnten. Das sei aber nicht sicher und müsse nun verifiziert werden, sagte ein Polizei-Sprecher am Samstag.

17.59 Uhr: Weiterhin ist ein Großaufgebot der Polizei vor Ort. Die Behörden wenden sich via Twitter an die Bevölkerung, um die Ermittlungen ungestört durchführen zu können.

#Kiepenkerl #Münster Bitte haltet die Zufahrten frei damit die Rettungskräfte arbeiten können. Wir informieren Euch hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Gab es weitere Täter?

17.53 Uhr: Die Anzahl der Opfer ist wohl gestiegen. Bei dem Vorfall in Münster sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums nach jetzigem Informationsstand vier Menschen gestorben.

17.47 Uhr: Die Polizei Münster bezeichnet Berichte über einen weiteren Täter, der noch auf der Flucht sein könnte, als Spekulation. Man stehe noch ganz am Anfang der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag.

Mehrere Medien berichteten, die Einsatzkräfte suchten in Münster nach einem zweiten Täter. Auf Twitter schrieb die Polizei: „Bitte unterlasst die Spekulationen.“ Und: „Das Verbreiten von Gerüchten hilft uns nicht.“

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) dankte auf Twitter den Rettungskräften vor Ort. „Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären“, schrieb sie.

Schreckliche Nachrichten aus #Münster. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Danke an alle Rettungskräfte vor Ort. Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären. #Kiepenkerl — Katarina Barley (@katarinabarley) 7. April 2018

17.24 Uhr: Nach Bild-Informationen soll sich in dem Tatfahrzeug eine Tasche befinden. Das Gebiet ist weiterhin weiträumig abgesperrt. Die Polizei untersucht das Fahrzeug.

Ein kurz nach dem Vorfall veröffentlichter Tweet zeigt den Tatort und das verdächtige Fahrzeug.

Mehr als 30 Verletzte

17.18 Uhr: Sechs der mehr als 30 Verletzten sollen nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP in Lebensgefahr schweben.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte, die Bundesregierung sei informiert. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Zu Detailfragen gab es zunächst keine Informationen.

17.05 Uhr: Der Mann, der in Münster in eine Menschenmenge gefahren ist, ist nach Angaben der Polizei tot. Er habe sich selbst umgebracht, bestätigte die Polizei am Samstag.

+ Ein Großaufgebot von Einsatzkräften befindet sich in der Münsteraner Innenstadt. © dpa / -

Das Fahrzeug, das in Münster in eine Menschenmenge gerast ist, war nach Angaben der Polizei ein Kleintransporter. Es soll neben Toten 30 Verletzte geben.

16.56 Uhr: Laut Spiegel Online gehen die Behörden von einem Anschlag aus, der Täter soll sich erschossen haben.

Informationen der Westfälischen Nachrichten besagen, dass drei Personen, die vor einem Lokal gesessen haben sollen, zu Tode gekommen seien. Mehrere Rettungshubschrauber sind derzeit im Einsatz. Verletzte Personen werden auf dem Bürgersteig ärztlich versorgt. Die Innenstadt ist weiträumig abgeriegelt.

+ Eine Satellitenaufnahme zeigt die Straße Spiekerhof nördlich des Münsters. Vor einem in der Straße gelegenen Lokal fuhr ein Lastwagen in eine Gruppe sitzender Menschen. © dpa / ---

Die Lage bleibt weiterhin unübersichtlich, die Polizei mahnt zur Besonnenheit.

#Kiepenkerl: Weiterhin ist die Lage unübersichtlich . Bitte meidet den Bereich der Innenstadt. Wir sind für Euch vor Ort. Bitte keine Spekulationen. Mehr Infos gibt es hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

16.45 Uhr: Die Polizei die Bevölkerung dazu aufgerufen, den betroffenen Bereich zu meiden. Es gebe einen Großeinsatz an der Gaststätte Kiepenkerl, teilte sie am Samstag über Twitter mit. „Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden.

Der Kiepenkerl ist eine bei Einheimischen und Touristen beliebte und traditionsreiche Gaststätte mitten in der historischen Altstadt von Münster.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Bei dem Zwischenfall am Samstagnachmittag habe es Tote und Verletzte gegeben. Das bestätigte die Polizei am Samstag. Nach Angaben der Feuerwehr fuhr ein Fahrzeug in eine Menschenmenge.

Erstmeldung

In Münster hat es nach ersten Erkenntnissen der Behörden mehrere Tote gegeben, als ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Ermittlerkreisen.

Die Westfälischen Nachrichten berichteten zunächst, dass ein Auto in eine Gruppe sitzender Personen gerast sei.