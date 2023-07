Unwetter rollt auf Österreich zu: 30 Grad – doch an der Alpensüdseite braut sich etwas zusammen

Von: Martina Lippl

Unwetter in Österreich: Wetterdienst warnt in Teilen Österreichs vor Starkregen und Hagel (Symbolfoto). © Przemyslaw Iciak/imago

Unwetter-Gefahr in Österreich! Der Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturm. In Teilen Österreichs gilt eine „Gewitterwarnung“.

Wien – An der Alpensüdseite in Österreich braut sich etwas zusammen – mit schweren Unwetter ist zu rechnen, warnt der österreichische Wetterdienst GeoSphere Austria. Feuchtwarme Luft lässt die Werte bis auf 30 Grad klettern, damit steigt das Gewitterrisiko. Schwerpunkte liegen im Süden Österreichs nach der aktuellen Prognose in Tirol, Kärnten und der Steiermark. Die Gewitter können demnach Starkregen, starke Windböen und Hagel bringen. Erst Ende Juni richteten Unwetter in Österreich schwere Schäden an.

Unwetter in Österreich: „Gelbe Gewitterwarnung“ für weite Teile des Landes

Überflutete Straßen, Blitzschlag und Überschwemmungen: Die „Gelbe Gewitterwarnung“ gilt ab dem Montagnachmittag (3. Juli). In den betreffenden Wetter-Warngebieten sind laut GeoSphere Austria mit folgenden Auswirkungen zu rechnen:

Kleine Muren, lokal überflutete Straßen.

Punktuell kann es zu Überschwemmungen kommen, Keller können überflutet werden.

Blitzschlag kann zu Stromausfällen führen und Gebäude oder Bäume in Brand stecken.

Der Wetterdienst empfiehlt: „Schließen Sie Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln!“ Vor allem im Gebirge sollten Menschen rechtzeitig Schutz suchen.

Unwetter-Alarm in Österreich: aktuelle Warnungen vor Gewitter mit Starkregen, Hagel und Windböen (Stand 3. Juli, 11.13 Uhr). © Screenshot warnungen zamg.at

Wetterlage in Österreich: Störungszone nähert sich

Im Westen Österreichs macht sich noch ein Hochdruckkeil „Dancia“ bemerkbar. An der Alpennordseite bleibt das Wetter in Österreich meist den ganzen Tag trocken und zeitweise sonnig.

An der Wetterlage ändert sich laut dem österreichischen Wetterportal uwz.at wenig. Besonders im Bergland gehe es wechselhaft mit Schauern und Gewittern weiter. Die Maximalwerte liegen erneut bei bis 29 Grad.

Hitzetag in Österreich: 30 Grad am Mittwoch

Die Wetterprognosen für den Mittwoch (5. Juli) sind noch unsicher. Vom Westen nähert sich laut dem österreichischen Wetterdienst eine Kaltfront, „wodurch die Atmosphäre allgemein labiler wird“. Erste Schauer- und Gewitterzellen würden zuerst den Westen Österreichs treffen, während im Osten anfangs noch die Sonne scheinen würde. Am Mittwochnachmittag steige aber auch dort das Gewitterrisiko an. Die Tageshöchstwerte liegen im Westen bei etwa 21 Grad, im Osten bei 30 Grad. (ml)